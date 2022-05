Antonella Elia “Malattia? Ho avuto paura di morire”/ “Squartata per un tumore”

Antonella Elia e la lotta al tumore: “Ho avuto paura di morire”

Forse non tutti sanno che Antonella Elia ha avuto un tumore al seno nel 2016 ed è stata operata. E’ stata la stessa showgirl a rivelare il brutto male, condividendo col pubblico un passaggio drammatico della sua esistenza. “Tutto è cominciato dalla prevenzione perché io non volevo mai fare la mammografia e la mia ginecologa continuava a insistere. Sono stata subito mandata in ospedale per fare delle aspirazioni”.

Sfortunatamente a terapia non ha dato i risultati sperati ed Antonella Elia è stata costretta ad operarsi. L’operazione, naturalmente, l’ha sconvolta, scatenando in lei paure profonde: “Ho dovuto affrontare l’operazione al seno sinistro. Ho avuto paura di morire”, ha ammesso. Antonella Elia, così, si è chiusa nel suo silenzio per alcuni anni e solo dopo uno scontro con Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip è uscita allo scoperto.

In quella circostanza l’opinionista aveva fatto notare alla concorrente di aver messo su peso; quest’ultima aveva replicato che i motivi erano legati alla sua battaglia contro un tumore. “Ci sono passata anche io e non l’ho mai detto”, la risposta dispiaciuta Antonella Elia, che da quel momento decide di raccontarsi senza troppi filtri al suo pubblico: “Dagli attacchi miserabili e gratuiti che ho ricevuto in questi ultimi giorni ho deciso di lasciar perdere denunce e querele, e di trasformare la mia dolorosa esperienza in aiuto. Non c’è da vergognarsi di essere malati, la diagnosi precoce può salvare la vita: la prevenzione, la mammografia, lo screening sono fondamentali, ed io che ne sono uscita sono qui per testimoniarlo”.

“Per me questa è stata una mutilazione che non avrei mai voluto si venisse a sapere. Di me ormai si sa tutto. Sono squartata, non ho privacy. Questo era il mio ultimo segreto che non avrei voluto rivelare, volevo restasse tale e non farlo in pasto in televisione”, aveva poi dichiarato a Panorama.











