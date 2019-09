Antonella Elia/ Mike Bongiorno? “Mi rimproverava di non avere un fidanzato”

Come dimenticare i battibecchi fra Antonella Elia e Mike Bongiorno in diretta? La valletta dalla voce squillante accompagnerà il volto storico dei quiz italiani in seguito al successo ottenuto grazie a Gianni Boncompagni e al suo Non è la Rai, che farà diventare popolare Ambra Angiolini e che regalerà anche all’Elia una forte visibilità. Indimenticabile anche il suo caschetto, look adottato per gli anni a La Ruota della Fortuna, esperienza però che alla fine si rivelerà decisiva per la carriera futura della showgirl. In particolare, la Elia ricorda a Il Fatto Quotidiano come sceglierà di allontanarsi dalla tv in seguito ad una lite con Mike. Tutta colpa di una pelliccia, messa in palio da uno sponsor per una particolare puntata e rifiutata prontamente dalla concorrente in gara. La donna affermerà di essere contraria all’uso delle pellicce e Antonella non esiterà a stringerle la mano in segno d’approvazione. Il fastidio di Bongiorno non verrà riservato solo alla partecipante, ma anche alla sua stessa valletta. “Stronz@, sei una stronz@“, le dirà Mike in un fuori onda, “ma chi pensi che ti dà i soldi“. Mike Bongiorno sarà protagonista del Maurizio Costanzo Show – Allegria, lo speciale che Canale 5 trasmetterà nella sua prima serata di oggi, giovedì 5 settembre 2019. Sarà un’occasione in più per rivederlo ancora una volta al fianco della Elia, spesso incline a riprenderla per la sua personalità irriverente, pronta a rispondergli senza mezzi termini nonostante la diretta in corso.

Antonella Elia, le gaffe e il rapporto con Mike Bongiorno

“Sono fatta così, non riesco a mantenere i rapporti a lungo termine“: ecco spiegato perché Antonella Elia sceglierà di allontanarsi dalla tv per dirigersi verso il mondo del teatro. In qualche modo è tutta colpa di Mike Bongiorno e di come le tirerà le orecchie in seguito alla famosa lite per la pelliccia a La Ruota della Fortuna. La Elia preferirà abbandonare tutto e cambiare, sentendo che Mediaset le andava ormai stretta. “Sono stata consigliata male“, aggiunge a Il Fatto Quotidiano riferendosi all’agente che la seguiva all’epoca, ovvero Lele Mora. “Non sa le volte che sono andata fuori copione“, svela poi parlando proprio del periodo trascorso come valletta di Bongiorno. In occasione della scomparsa del conduttore e mentore, la Elia però spenderà anche belle parole nei suoi confronti. Nessuna traccia di rancore nei suoi ricordi. “Era forte come un leone“, dice ai microfoni di SkyTg24, “ci volevamo molto bene“. La showgirl è sicura infatti che quelle liti in diretta erano solo simbolo di una quotidianità lavorativa. “Mi ha insegnato tanto e mi è stato vicino“, aggiunge poi ricordando l’ultimo incontro, avvenuto pochi giorni prima della morte di Mike. “Lui mi rimproverava sempre di non avere ancora un fidanzato“, conclude rivelando le ultime parole che le avrebbe detto lo storico conduttore.

