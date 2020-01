Antonella Elia/ Prima del Grande Fratello Vip: “Ultima volta in teatro, mercoledì…”

Antonella Elia alcuni minuti fa ha condiviso sul suo account di Instagram un breve video al teatro insieme all’amico Luca Di Nardo. “Ups I did it again. Faccio incetta delle cose che amo prima dell’ingresso nella Casa del #gfvip. Ieri è stata la mia ultima sera a teatro con Luca per una favolosa Mary Poppins”, ha scritto l’attrice bionda in attesa di varcare la mitica porta rossa che la condurrà all’interno delle quattro mura più spiate d’Italia. “Luca grazie per avermi portato a vedere Mary Poppins, vediamo anche sabato prossimo? No? E’ vero! Da mercoledì entro nella Casa e quindi poi al teatro chissà quando… è il mio ultimo spettacolo… me la godo fino all’ultimo, va bene, giusto!”, ha confessato nel video mentre si trovava nella platea del teatro, attendendo l’inizio dello spettacolo. L’ingresso della Elia era stato anticipato da Alfonso Signorini, durante #CR4 – La Repubblica delle donne. ”Non è possibile – ha scherzato Chiambretti – mi portano via i ‘pezzi’, avevo già comprato il regalo di nozze per il suo futuro matrimonio, questa è la maledizione del programma”.

Antonella Elia prima di entrare al GF si dedica al teatro

“Il Grande Fratello è terribile. Penso che lei ne possa uscire veramente malamente, con le ossa rotte”, ha detto invece Cristiano Malgioglio, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2017. “Avrà un grande successo questa ragazza perché è carina, spontanea ed è vera – ha sottolineato Iva Zanicchi – Deve solo imparare a controllarsi leggermente”, “Fa bene ad andare perché nel ruolo di bisbetica è perfetta, è magnifica. Va domata, vedremo chi la domerà ”, ha aggiunto invece Lory Del Santo. “Non perdetevi Antonella Elia e Adriana Volpe perché vi assicuro che ci saranno dei bei match”, ha assicurato Signorini. Riepilogando, nella Casa del Grande Fratello Vip entreranno: Carlotta Maggiorana, Paolo Ciavarro, Andrea Montovoli, Fernanda Lessa, Adriana Volpe, Antonella Elia, Antonio Zequila, Michele Cucuzza, Paola Di Benedetto, Andrea Denver, Licia Nunez, Rita Rusic, Pago, Aristide Malnati e Clizia Incorvaia, oltre agli ex del GF (versione nip) Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA