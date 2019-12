Antonella Elia/ “Taylor Mega? E’ come fo*tere per la verginità” (#CR4 Chiambretti)

Antonella Elia si conferma una delle indiscusse protagoniste di “#CR4 La Repubblica delle Donne“, il programma di successo condotto da Piero Chiambretti su Retequattro. La Elia, infatti, nel corso delle ultime puntate è stata al centro di un’enorme polemica scoppiata prima con Taylor Mega e dopo con Valeria Marini. Tutto è cominciato quando la Elia si è rivolta a Taylor Mega utilizzando il termine mign*tta; una parola che ha fatto indignare la influencer, ma che ha generato un tam tam mediatico non indifferenze. Il litigio tra la Mega e la Elia ha riempito pagine e pagine di giornali e magazine online e per questo motivo Piero Chiambretti ha chiesto spiegazioni circa l’appellativo utilizzato. La replica della Elia non è tardata ad arrivare: “io come mign*tta mi riferisco ad una tipologia di donna specifica. Una che usa il copro male, per una seduzione bieca, libidinosa, zozza. Io che sono una bacchettona, sono contraria ad espormi così”.

Antonella Elia contro Valeria Marini

A replicare alle parole di Antonella Elia ci ha pensato Valeria Marini, presenza fissa nel cast della nuova stagione di #CR4 La Repubblica delle Donne. La stellare Valeria ha detto la sua lanciando una velata frecciata alla Elia: “io mi sono fatta un’idea. Una donna non deve dare della mign*tta ad un’altra donna in pubblico. C’è modo è modo. Ti ho trovata anche ironica, ma troppo aggressiva. Anche se c’erano degli spunti, perché non puoi fare un calendario senza veli per la violenza sulle donne. Piero ha costruito un programma meraviglioso per le donne. La trasmissione però viene rovinata dalle chiacchiere, le discussioni, i gossip, tutte queste cose che sono successe”. La Elia alle parole della Marini ha replicato con un sorriso che non è stato apprezzato dalla regina del Bagaglino. “Ma è inutile che ridi” ha detto la Marini, ma Antonella non se lo è fatto dire due volte replicando: “A me fa ridere tu. Mi fa ridere come parli te, mi fa ridere!”.

Antonella Elia: “Mi sento di fare la vecchia bacchettona”

Poco prima dello scontro con Valeria Marini, Antonella Elia è stata protagonista di un fortissimo litigio con Taylor Mega. “Mi sento di fare la vecchia bacchettona perché non mandate il giusto messaggio ai vostri coetanei. Una bellezza così sfrontata è diseducativa. A me non interessa vedere il vostro culo e le vostre tette. Siamo nel 2019, ma non vuol dire che dobbiamo essere tutte mign*tte” queste le parole utilizzate dall’Elia verso Taylor Mega. Alcuni giorni dopo le due si sono ritrovate nel salotto di Live – Non è la D’Urso dove la Mega si è difesa dicendo: “lo sappiamo tutti che le foto nude le hai fatte anche tu. E se dovessi farle in questo momento, ti consiglio di depilarti”, ma la Elia non si è fatta abbattere anzi ha replicato: “per me Taylor è un ossimoro vivente, è come fo*tere per la verginità. E’ una contraddizione fare un calendario per soli uomini e dire di averlo fatto per la lotta contro la violenza sulle donne. Le foto mie nude erano un fatto privato, per una mostra fotografica. Tra le mie e le tue c’è un abisso. Tu fai cybersex, sesso gratuito”.



