Antonella Elia pronta a perdonare Pietro Delle Piane/ La Nazzaro: “Sta pensando…”

Antonella Elia è pronta a perdonare Pietro Delle Piane e dargli una seconda possibilità. La nuova opinionista del Grande Fratello Vip starebbe valutando di archiviare quanto accaduto a Temptation Island e aprire un nuovo capitolo della sua storia d’amore con Pietro. A svelare novità su Antonella è stata Manila Nazzaro nel corso di un’intervista rilasciata a Superguida Tv. “Farò il tifo per Antonella al Grande Fratello Vip e mi auguro che questo programma possa regalarle un po’ di leggerezza. – ha esordito la fidanzata di Lorenzo Amoruso, per poi entrare nel dettaglio della situazione vissuta dalla Elia – Antonella non è stata bene. I primi giorni era un fiume in piena poi quando Pietro le ha rivolto quelle offese l’ho vista davvero svuotata. Non si aspettava quel comportamento da Pietro tanto che ha sofferto tantissimo.” ha raccontato la Nazzaro, che si è lasciata andare anche ad altre ammissioni.

Antonella Elia pronta a dare una seconda chance a Pietro Delle Piane

La showgirl ha svelato che Antonella Elia sta appunto riflettendo sul rapporto con Pietro Delle Piane e sulla possibilità di una riappacificazione. “Oggi sta pensando ancora al loro rapporto e se deciderà di dare una seconda possibilità a Pietro è giusto che lei lo faccia senza che nessuno si permetta di giudicarla”, ha dichiarato la Nazzaro. D’altronde i tentativi di Pietro di riconquistarla non sono mancati e continuano. Solo pochi giorni fa l’attore ha fatto ad Antonella una romantica dedica, dicendosi determinato a non arrendersi: “Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba. Di un nuovo inizio. Quello che sogno con te. Quando ferisci la persona a cui tieni di più al mondo, non ci sono parole che possano porre rimedio all’errore. Ecco perché non ti chiederò scusa con le parole, ma con i fatti. Ti amo”, le sue parole.





© RIPRODUZIONE RISERVATA