Antonella Elia e Pupo opinionisti del Grande Fratello Vip 5/ Ufficiale: web furioso

Ora è ufficiale: Antonella Elia e Pupo sono i due opinionisti del Grande Fratello Vip 5 che partirà a settembre, in prima serata su canale 5. Dopo i rumors degli scorsi giorni, a confermare la presenza dell’ex gieffina accanto a Pupo come opinionista è la pagina ufficiale del reality show. “Da combattiva concorrente a pungente opinionista! Ora possiamo dirvelo: Antonella Elia sarà una degli opinionisti della prossima edizione del Grande Fratello Vip“, si legge sotto la foto pubblicata sulla pagina Instagram del reality. Confermato anche Pupo che, già dalla scorsa edizione del reality, aveva conquistato il consenso del pubblico per i suoi commenti pungenti e schietti. Tuttavia, la decisione di puntare sulla Elia come opinionista al posto di Wanda Nara non piace al pubblico che, sui social, si è scatenato con commenti durissimi.

ANTONELLA ELIA E PUPO OPINIONISTI DEL GRANDE FRATELLO VIP 5, IL WEB: “ASSURDO”

Nessun parere contrario contro la conferma di Pupo come opinionista del Grande Fratello Vip 5. Situazione diversa, invece, per la promozione di Antonella Elia che, dopo essere stata una concorrente della scorsa edizione del reality, è pronta a commentare tutto ciò che accadrà nella casa più spiata d’Italia a partire da settembre. Il popolo dei social, infatti, non ha preso bene tale decisione degli autori. “Assurdo“, scrive un utente. “Pessima scelta“, aggiunge un altro. E ancora: “Che errore enorme. Perderete tantissimi spettatori”, “Non mi piace”, “Sicuramente non lo guarderò”. A scagliarsi contro tale scelta, nelle scorse ore, era stato anche Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa. C’è, tuttavia, anche chi considera la Elia perfetta per tale ruolo. Chi avrà ragione tra le due fazioni?





