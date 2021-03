Antonella Elia “Samantha De Grenet antipatica”/ “E’ un gatto attaccato agli zebedei”

Antonella Elia ospite della nuova puntata di Live Non è la D’Urso di Barbara d’Urso parla della recente esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip 2020 e delle concorrenti donne con cui ha avuto diversi screzi. In particolare la conduttrice parla di Stefania Orlando che ha definito “pettegola da combattimento”, ma precisa “è un complimento a Stefania, ha avuto un ruolo ben preciso all’interno del gioco”. Ma non finisce qui, visto che la Elia non nasconde: “tutte le altre mi stanno antipatiche e non rinnego nulla”. Il bello però deve ancora arrivare visto che Antonella Elia torna sulla serata choc che l’ha vista litigare con Samantha De Grenet. “Lei è veramente antipatica. E’ una cosa più forte di me” – racconta la Elia che poco prima della diretta ha incontrato la De Grenet in sala trucco e racconta “mi son dovuta controllare perchè potevo fare anche peggio”. In realtà la conduttrice racconta alla D’Urso: “io devo discolparmi, anche se è inutile, mi è antipaticissima”. Sul finale ecco arrivare la parolina dolce: “c’è una sola parola per lei: stron*a, è come un gatto attaccato agli zebedei”.

Antonella Elia contro Samantha De Grenet: cosa è successo al Grande Fratello Vip 2020?

Antonella Elia al Grande Fratello Vip 2020 ha litigato animatamente con Samantha De Grenet. L’opinionista ci è andata giù pesante verso la ex fidanzata di Leonardo Pieraccioni: “sei presuntuosa, anzi una bulla di periferia, o meglio una borgatara ripulita male. Il massimo che hai saputo fare è stato essere la regina del Gorgonzola. Sei una grandissima stronza“ a “Ti strapperei quei riccioli orrendi che hai sulla testa e ti vedo pure ingrassata, stai cedendo al peso dell’età”. Una serie di volgarità che hanno avuto ripercussioni fuori e dentro la casa del GF VIP con la Elia che è stata, giustamente, criticata per la sua violenza verbale. Basti pensare che anche Alfonso Signorini, una settimana dopo lo scontro, in diretta al GF VIP 5 ha voluto un chiarimento tra le due: “ci tengo a questo confronto perché Antonella era stata mandata per un confronto con te che di fatto non c’è stato, per una mancanza soprattutto da parte di Antonella che si è limitata a insultare. Dato che questo confronto non c’è stato, nello spirito del programma, io vorrei che ci fosse e poi ci mettiamo una pietra sopra, tanto lo so che non sarete mai amiche”. Nessun chiarimento, visto che ad oggi le due non si parlano neppure.



