Antonella Elia Vs Elisa De Panicis, lite al Grande Fratello Vip/ “E’ una porn*star!”

Ed ecco la prima lite, vera lite, del Grande Fratello Vip. Il programma torna in onda questa sera con la sua terza puntata e finalmente inizia a fare sul serio dopo la passerella dei concorrenti e le numerose entrate, ma vogliamo davvero parlare del programma e della sua prima settimana mettendo da parte Antonella Elia? La showgirl ha già messo al centro la sua esuberanza facendosi notare soprattutto per una serie di affermazioni che confermano ancora la sua assenza di peli sulla lingua. Oggetto del suo attacco questa volta è Elisa De Panicis, la stessa per la quale Salvo Veneziano è stato espulso. Il siciliano aveva notato, con un modo un po’ cruento secondo l’opinione pubblica, il suo modo di vestire e lo stesso ha fatto Antonella Elia che l’ha etichettata come “pornostar”, anche se Michele Cucuzza si fermerebbe a porno mettendo da parte la star.

LITE AL GRANDE FRATELLO VIP TRA ANTONELLA ELIA ED ELISA DE PANICIS

In particolare, Antonella Elia è andata alla carica di Elisa De Panicis: “Lei è una por**star. Per la gioia di tutti i maschi e l’invidia di tutte noi femmine. C’è una dose di sensualità straripante, praticamente incontenibile. I maschi sono sempre in situazioni imbarazzanti. Ogni volta che la vedono tutti si nascondono e si coprono le parti basse”. L’influencer ha subito risposto a tono ad Antonella Elia facendole notare che anche lei “per la sua età” non è che si vesta in modo così diverso. In particolare, la De Panicis rilancia: “Porti il perizoma. Alla tua età credevo si portassero le mutande. Anche io mi scandalizzo quando vedo quelle della tua età con il perizoma”. Paola di Benedetto ha provato a bacchettare l’amica ma la De Panicis non ci sta e si sente ferita nell’orgoglio: “Questa davanti a tutta Italia ha detto che io sono una p**no star! A casa io ho mio padre di 70 anni, gli prendono le crisi se sente queste cose! Lei rischia di fargli avere delle crisi”. Questo non ha fermato la Elia che ha poi continuato indagando nella vita “sentimentale” dell’influencer: “Quindi Denver stava con Elisa? Anche con Ivan? Oddio, Elisa la dà a tutti. Cioè due in casa con cui ha…”.

