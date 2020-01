Antonella Elia vs Fedez e Chiara Ferragni: “terribili”/ Foto di Leone? Solo per like

Antonella Elia è già un fiume in piena nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Sono passate poco più di ventiquattro ore dal suo ingresso, ma ha già cominciato ad animare l’atmosfera commentando alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. In attesa che esprima la propria opinione su Taylor Mega che, durante il suo ingresso si è lasciata andare ad un commento al veleno sui social, Antonella Elia, durante uno dei primi momenti di ritrovo con i suoi coinquilini ha attaccato duramente Chiara Ferragni e Fedez. Antonellina ha puntato il dito contro la coppia più social del momento per un video che non le è affatto piaciuto. Nel filmato in questione, i Ferragnez si cimentavano nella pole dance, sport che la Elia pratica, con scarsi risultati a detta della gieffina. “Terribili“, è stato l’aggettivo usato dalla Elia per commentare la performance dei Ferragnez.

ANTONELLA ELIA ATTACCA FEDEZ E CHIARA FERRAGNI: “FOTOGRAFANO IL FIGLIO PER I LIKE”

Antonella Elia non ha usato giri di parole per attaccare Chiara Ferragni e Fedez per i quali, stando a quello che ha detto nella casa del Grande Fratello Vip 2020 non avrebbe alcuna simpatia. “Vado e scorro [su Instagram, ndr], ad un certo punto vedo la Ferragni e Fedez terribili. Simpatici zero. La pole dance è una cosa seria. Simpatici zero, patetici. Quel babbuino si attaccava al palo – avevano due pali diversi – e quella ragazza pure faceva un movimento orrendo. Due che fanno gli influencer e che si postano.. Insomma, post su Instagram: era orrendo. Non era simpatica la cosa, ve lo giuro. Lei lo faceva per far vedere che faceva pole dance! Non lo faceva in maniera simpatica, col pantaloncino, la cosa, tutto..”, ha raccontato ai suoi coinquilini. La Elia, però, ha attaccato i Ferragnez anche per un altro motivo. Secondo la gieffina, infatti, il rapper e l’influencer posterebbero continuamente le foto del figlio Leone per aumentare il numero dei followers. “Lei lo fotografa e lo usa da quando è nato. Insomma, il buonismo va bene ma non… Lo fanno per acquisire like! Fanno un mercato. Guadagnano like. Parlo in generale. Più acquisisci like e quindi soldi…”, ha dichiarato la Elia. Fedez, solitamente più diretto della moglie, replicherà alla Elia?

