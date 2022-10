Antonella Fiordelisi asfalta Gegia al GF Vip “Insensibile, senza cervello”/ “Ha sbagliato con Marco Bellavia”

Antonella Fiordelisi, lite con Gegia al Grande Fratello Vip: “Insensibile o senza cervello”

Il caso Bellavia nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 ha scatenato polemiche e scontri. Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini in Casa si sono infatti accese molte discussioni. Una di queste ha viste protagoniste Antonella Fiordelisi e Gegia. Quest’ultima è stata tirata in ballo da Signorini dopo l’ennesima frase spiacevole detta su Marco Bellavia, accusata anche dal popolo del web. L’ennesima gaffe di Gegia ha allora scatenato la replica furiosa della Fiordelisi che già in varie occasioni l’ha criticata per il suo atteggiamento.

Antonella Fiordelisi asfalta Gegia in diretta: “Vuoi fare la comica ma…”

“È da giorni che cerco di farle capire che sbaglia. – ha ammesso la Fiordelisi in diretta al Grande Fratello Vip, continuando – A una persona che non sta bene gli dici ‘Non stai bene, esci da questa casa!’?” Poi ancora ha tuonato: “Vuoi fare la comica, parlare del tuo amore platonico ma tu sei una persona insensibile! Te lo dico da giorni e non ci arrivi! O sei insensibile o sei senza cervello!” Anche il popolo del web ha lanciato pesanti accuse contro Gegia, rea di non aver compreso il lungo discorso di Signorini e gli errori commessi con Marco Bellavia.

