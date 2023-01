Antonella Fiordelisi asfalta Oriana: “Gatta morta, egoista e presuntuosa”/ Lei sbotta: “Il pubblico capisce…”

Antonella Fiordelisi ancora contro Oriana Marzoli al GF Vip: “Gatta morta”

“Il vero derby”: così Edoardo Tavassi ha definito lo scontro andato in diretta al Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Uno scontro, quello tra le due prime donne, che è continuato anche successivamente, seppur nella solitudine del confessionale. Entrambe hanno infatti commentato quanto accaduto in diretta, continuando a lanciare stoccate all’altra.

È il caso di Antonella Fiordelisi che, in confessionale, è tornata a parlare di Oriana Marzoli definendola: “Troppo egoista, troppo presuntuosa, troppo gatta morta”. Stessa cosa ha fatto però Oriana che, in confessionale, ha ribadito il concetto della mancata solidarietà femminile nei suoi confronti che Antonella tanto decanta.

Oriana tuona contro Antonella: “Penso che il pubblico capisca le sue provocazioni”

“Mi fa passare sempre per una ragazza facile, – ha tuonato Oriana – che le donne non dovrebbero essere come me. Penso che la gente fuori sia abbastanza intelligente per vedere e per sentire anche le provocazioni che mi fa sempre questa ragazza!” Oriana dunque ribadisce le sue opinioni su Antonella, ma quest’ultima è però spalleggiata anche da Antonino Spinalbese. Il gieffino si è infatti reso protagonista di una frase contro Oriana in un confessionale che potrebbe far discutere. “Se vuoi parlare con Oriana purtroppo devi sempre avere un livello elementare, diciamo così…” ha dichiarato Antonino, facendo intendere che per parlare con la Marzoli c’è bisogno di mettersi ‘al suo livello’.

