Le fan di Antonella Fiordelisi sono esplose dopo che Edoardo Donnamaria ha pubblicato la sua ultima canzone. Il ragazzo, in arte Drojette, ha cantato il brano intitolato “Senza parole”, e pare che nel testo ci siano stati dei riferimenti poco carini alla ex. Chiaramente, i più attenti hanno notato subito qualcosa di strano, e leggendo le parole della canzone si sono infuriate scagliandosi in massa contro di lui sui social. Alcuni passaggi parlano di un amore finito, ma tra le frasi spuntano riferimenti poco casuali all’influencer Antonella Fiordelisi.

“…è solo colpa tua se la gente ti usa” si legge nel testo, e ancora: “Che ho scritto per te pezzi che vorrei scordare perché non ti penso“. Non solo, Edoardo Donnamaria ha anche scritto: “E me ne fotto di quello che pensi“, come a dire che ormai della presenza della ex non gliene importa più niente. Nella canzone si parla anche di una presunta donna che lo derideva mentre lui era in preda alle lacrime, e si fa riferimento ad una persona che lo riempiva di insulti. Questo non è piaciuto alle fan di Antonella, che sono convinte che la canzone di Edoardo Donnamaria sia una grande frecciata nei confronti della ex.

Edoardo Donnamaria, le follower impazziscono su X: “Questo è victim blaming contro le donne”

La nuova canzone di Edoardo Donnamaria ha fatto parecchio discutere le fan di Antonella Fiordelisi, che appena hanno letto il testo si sono infuriate e hanno riempito i social di post contro il cantautore, che si esibisce sotto lo pseudonimo di Drojette. La canzone, molto orecchiabile rispetto alle altre, parla di un uomo che racconta di una storia d’amore tossico, che nel tempo lo porta all’esasperazione. Subito, le follower di Antonella Fiordelisi, ex di Edoardo, si sono ribellate alle sue parole, accusandolo di victim blaming.

“Arriverà il giorno che pure Antonella si romperà le p**le di leggere leggere e rimanere in silenzio. Poi però non piangete” si legge sui social, e ancora: “A chiunque sia rivolta, questa frase é grave. Violenta. Insensibile. Densa di Victim blaming“. Molti si sono infatti ribellati contro alla narrazione di una donna che se usata merita la colpa per esserne vittima, e così hanno preso le difese di Antonella Fiordelisi, secondo loro vittima di un amore tossico con l’ex Edoardo Donnamaria. Si attende ora una sua replica, per capire se quelle parole sono dedicate davvero alla ex o meno.