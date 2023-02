Antonella Fiordelisi: “Con Edoardo ho pensato di diventare mamma”/ “È la prima volta che mi capita”

Antonella Fiordelisi si sbilancia: “Con Edoardo Donnamaria ho pensato per la prima volta di diventare mamma”

“Edoardo mi sta facendo impazzire!”: ha così esordito Antonella Fiordelisi in collegamento con Alfonso Signorini nel daytime del Grande Fratello Vip che anticipa la diretta di oggi 16 febbraio 2023. Antonella e Donnamaria stanno infatti attraversando un nuovo momento di crisi e, nella Casa, si sono nuovamente allontanati. Eppure nelle ultime ore è stata proprio Antonella a fare una dichiarazione importante su Edoardo, rivelando che entrambi hanno maturato il desiderio di diventare genitori insieme.

Antonella rivelazione hot su Oriana e Daniele/ "Me ne sono andata, stavano.."

Durante una chiacchierata in giardino con Martina Nasoni, la Fiordelisi ha confidato: “Io non l’ho mai pensato con nessuno di diventare mamma, con lui l’ho pensato due mesi fa. Ho pensato di fare una famiglia con lui tanto che mi sento innamorata. Però, con tutti i problemi che ci sono stati, adesso ti direi che dobbiamo accertarci prima che le cose come vanno. In generale comunque non l’avevo mai pensato, con lui sì ma anche lui con me.”

Antonella Fiordelisi smentisce il padre su Gianluca Benincasa/ "Relazione sana"

Antonella Fiordelisi, lo sfogo su Edoardo: “Ci sono problemi”

Intanto i momenti difficili con Edoardo nella Casa continuano. I due litigano spesso anche per questioni futili, mettendo costantemente alla prova il loro rapporto. Antonella, proprio nelle ultime ore, si è confrontata con Antonino Spinalbese proprio in merito al rapporto con Edoardo, dichiarando: “Ci sono dei problemi, dobbiamo capire le cose che non vanno bene. Abbiamo fatto l’esempio di Micol e Tavassi. Io li ho sempre visti come due amici, non vedevo l’attrazione fisica. Alla fine si vogliono bene e si rispettano. Lui non si infastidisce se Micol si bacia con altri. Invece tra noi c’è molta gelosia, da parte di entrambi.” Riusciranno a superare l’ennesima crisi?

LEGGI ANCHE:

Edoardo Donnamaria choc su Antonino/ "Prende le pillole per farsi sgonfiare le pa*le"

© RIPRODUZIONE RISERVATA