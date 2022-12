Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, é rottura?/ La lite per Sanremo 2023 e…

Grande Fratello vip 7, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria in crisi

Il Grande Fratello vip 7 in corso potrebbe segnare la rottura della coppia Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, dal momento che i due gieffini registrano una serie di accese liti nella Casa. Come ripreso da Blogtivvu, nelle ore successive alla nuova puntata del Grande Fratello vip 7 di Santo Stefano, Antonella e Edoardo giungono a litigare inaspettatamente per via di dinamiche esterne alla loro lovestory e si tratta di una cantante in lizza nella gara Big di Sanremo 2023 e un messaggio aereo pervenuto nel cielo della Casa dei vipponi.

In riferimento a dei sedicenti calciatori che secondo quanto ripreso nella Casa da Antonella Fiordelisi le scrivono in privato, Edoardo Donnamaria quindi sbotta con la gieffina per via della Big di Sanremo 2023, Mara Sarei: “Ho bisogno che senta che parli di lei. Ma io posso discutere di queste ca**ate a trent’anni? Ma seriamente, posso dover discutere di queste stron**ate a trent’anni? Ti prego, ma mollami. Cerca di stare più rilassata! Stai qui a dire che ti scrivono queste persone, ti prendo per il c**o e tu tiri fuori Mara Sattei”. Antonella avrebbe ricordato ad Edoardo che lui abbia scritto alla cantante, il che ha scatenato la reazione furiosa dell’ex volto di Forum. Ma non é tutto.

Edoardo Donnamaria replica piccato ad Antonella Fiordelisi , al Grande Fratello vip

La lite tra i due piccioncini vip sembra essersi placata al momento di un messaggio aereo giunto per la coppia dai fan, al grido di “il mondo addosso non vi ammazza”. Ma quando Antonella ha rimproverato Edoardo tacciandolo di non mostrare gratitudine ai fan, mentre lei ringraziava a squarciagola i supporter per l’aereo, la lite si é riaccesa: “Non si fa così, hanno speso dei soldi! Non è che prendi e te ne vai subito. Quando c’è un aereo lo vedi dall’inizio alla fine. Io ragiono così”. Che Antonella e Edoardo non viaggino sulla stessa lunghezza d’onda sembra ormai evidente. E Edoardo Donnamaria così si scontra con la coinquilina al Grande Fratello vip 7: “Ho ringraziato, ti ho abbracciato e baciato. Basta, devi smetterla. Non c’è nulla di cui discutere, basta ti prego, basta!”. Che la coppia del Grande Fratello vip 7 sia sull’orlo di una rottura d’amore? A detta di molti telespettatori attivi nel web Antonella si lascerebbe condizionare dai pareri altrui, in primis dall’opinione dell’occhio pubblico, penalizzando così la sua sfera degli affetti e in particolare l’amore con il coinquilino Donnamaria.

