Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo/ Messaggi a distanza: “Ho paura dell’amore”

“A chi dice che è tutta una finzione auguro di passare quello che sto passando io”. A scrivere queste parole è Antonella Fiordelisi, due giorni dopo l’annuncio, dato su Instagram, della fine della sua relazione con Francesco Chiofalo a causa di un tradimento. Il mood di entrambi è di grande tristezza e trapela chiaramente proprio attraverso i loro profili social che, in questi giorni, sono aumentati di circa 200 mila follower. Una mossa che a molti è parsa essere di puro marketing e che ha portato tanti a credere che tutto fosse inventato. Da qui la risposta della Fiodelisi che, intanto, si consola con gli amici. “Ho paura dell’amore, non del resto.” scrive poi in un nuovo post, che raccoglie consensi ma anche tante critiche. “Sante parole amore mio!! Sei di una bellezza devastante!! Anche dentro!! Sono con te lo sai!! Ti voglio tanto bene” scrive ad esempio l’amica Guendalina Canessa.

Critiche per Antonella Fiordelisi, Francesco invece…

Eppure tra in commenti positivi si stagliano anche molti commenti negativi di chi comunque continua a non credere alla veridicità di tutta questa vicenda. “Almeno la D’Urso ha qualcosa da raccontare per i prossimi 2 mesi…” scrive un utente, mentre c’è chi trova sia eccessiva la sua reazione “Non auguro a nessuno quello che sto passando io ?? Tutt o blocc 5 mesi siete stati insieme..” E mentre Antonella Fiordelisi si sfoga su Instagram, Francesco Chiofalo posta delle stories che lo vedono per strada, mentre mostra dei particolari dettagli che potrebbero essere dei messaggi in codice per Antonella Fiordelisi. Che sia una nuova mossa per riconquistarla?

© RIPRODUZIONE RISERVATA