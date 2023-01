Antonella Fiordelisi: “Ecco perché ho detto che Edoardo ha il pistolino”/ “Avrei detto pistolone ma Oriana…”

Antonella Fiordelisi e il “pistolino” di Edoardo Donnamaria

Durante la diretta del Grande Fratello Vip 2022 di lunedì 2 gennaio, Alfonso Signorini ha chiamato in mistery Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria per capire a che punto è la loro relazione. “Per me quando una persona manca di rispetto finisce la storia. Mi sono sentita sola tutta la settimana, in un momento di difficoltà. Mi ha dato fastidio che lui ha sempre fatto gruppo con chi ho discusso, si è fatto plagiare da loro. Non doveva farlo, sono stata la prima a difenderlo quando Oriana l’ha chiamato cane, poi lei gli ha toccato il pistolino e lui rideva, è normale? Mi ha detto cose spregevoli. Per me è finita”, ha detto l’ex schermitrice.

Ovviamente non è passato inosservato l’uso della parola “pistolino”, usata in due occasioni. Alfonso ha quindi chiesto spiegazioni e Antonella in confessionale ha detto: “Oriana si è buttata su di lui verso il pistolino, dico il pistolino perché era piccolo”.

La spiegazione di Antonella Fiordelisi

Ieri notte Antonella Fiordelisi ha spiegato a Edoardo Donnamaria perché ha usato il termine “pistolino” che ha creato tanta ilarità fuori e dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022. “Ho detto pistolino perché in quel momento era piccolo, era un piccolo pistolino. Forse perché c’era lei accanto a te. Altrimenti avrei detto che hai un pistolone! Che poi ne parlava anche Pierpaolo in studio hai sentito? Si è fatto la scritta pistolino!”, ha detto Antonella.

Edoardo Donnamaria ha preso la cosa con filosofia e ha commentato: “Ah quindi era ‘ino’ perché ero con Oriana. Denuncio Pierpaolo per bodyshaming. Comunque Oriana non mi ha toccato come hai detto te! Era caduta e si era scoperta troppo. E nel cadere si è aggrappata addosso a me per rialzarsi”.

