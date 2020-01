Antonella Fiordelisi/ Frecciatine alle colleghe e su Ignazio Moser “ci sono stata”

Antonella Fiordelisi ha risposto alla domande degli estimatori, senza peli sulla lingua. L’influencer fidanzata con Francesco Chiofalo, ha risposto di non essersi mai confrontata con Sara Affi Fella dopo la fine di Temptation Island: “No, ma l’ho vista a un evento quest’estate dove ci siamo salutate e basta. Sicuramente io le stavo antipatica un po’ per la situazione che si era creata all’interno del programma. Comunque dal vivo rende di più!”. Successivamente la Fiordelisi ha risposto di essere stata fidanzata (oppure avere avuto una storiella, un flirt…) con Ignazio Moser, dopo avere risposto alla domanda: “Il ragazzo più alto con cui sei stata”. Poi Antonella ha confidato di essere stata anche con un ex tronista di Uomini e Donne: Amadeo Barbato (che aveva scelto Sophia Galazzo). Ma quanti fidanzati avrà avuto? La risposta arriva dalla diretta interessata: “Sono stata fidanzata con 2 ragazzi. Frequentata 4/5… ci siamo capiti, insomma”.

Antonella Fiordelisi spara a zero sulle colleghe

Antonella Fiordelisi successivamente ha sparato a zero contro le colleghe. A cominciare da Sabrina Ghio, reputata: “Pettegola e invidiosa. Una volta scrisse anche ‘levate il segui a Fiordelisi e Chiofalo’ sotto un articolo. Patetica”. E di Irene Capuano (ex di Luigi Mastroianni), cosa ne penserà? “Non mi dice niente”, la sua risposta. Non c’è due senza tre. Di Nilufar Addati dice: “Non mi piace per niente”. E su alcune ex troniste, confessa: “Molte le ritengo delle fallite”. C’è da dire che la Fiordalisi ha proprio una spiccatissima solidarietà femminile: non trovate? (Ovviamente, sto scherzando…). Particolarmente “buona” con Giulia De Lellis: “L’ho conosciuta 3 anni fa ad Avanti un altro Vip. Stava con me in squadra, molto umile e carina”. Del resto, proprio l’esperta in tendenze ha scritto il libro “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”. La Fiordalisi, sull’argomento corna, potrebbe scrivere il secondo capitolo data la sua grande esperienza.

