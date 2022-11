Antonella Fiordelisi furiosa: “Micol? Arpia, invidiosa di me”/ Lei replica: “Scene finte, ha un personaggio”

Antonella Fiordelisi furiosa: pesanti accuse a Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2022 del 10 novembre, nella Casa è ormai guerra aperta tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Il triangolo amoroso che coinvolge anche Edoardo Donnamaria scatena tra le due donne frecciatine di fuoco e le porta anche dopo la diretta a commenti pesanti. Antonella è furiosa con Micol e la accusa di essere invidiosa di lei oltre che una ragazza cattiva.

“A lei dà fastidio che Edoardo abbia minimizzato la loro storia, ma cosa voleva? – esordisce in confessionale Antonella, che lancia poi il suo attacco – Vuoi attenzioni da Edoardo? Sei invidiosa di me, gelosa di questa storia, qual è il tuo problema?” si chiede sarcastica. Poi lancia le sue accuse: “Si è mostrata una persona cattiva, abbastanza invidiosa, che vuole mettere zizzania nella coppia. Arpia e finta santarellina”.

Micol Incorvaia su Antonella: “Ha il suo personaggio”

Antonella Fiordelisi non usa mezzi termini contro Micol Incorvaia, accusandola di essere invidiosa del suo rapporto con Edoardo e, per questo, di voler mettere zizzania tra loro. Dal suo canto la Incorvaia cerca di mantenere la calma, anche perché convinta che Antonella in realtà reciti un copione quando sbotta in questo modo contro le persone in Casa: “Lei ha il suo personaggio, – dice infatti Micol in confessionale – quindi ogni tanto ha bisogno di un pretesto per fare la sua scena, lei deve fare in puntata la parte di Antonella”. Fatto sta che ora Edoardo si trova davvero tra due fuochi, situazione che preannuncia ulteriori scintille al Grande Fratello Vip.

