Antonella Fiordelisi, gaffe sulle mutande di Edoardo: “Erano di Onestini!”/ Il retroscena al GF Vip

Antonella Fiordelisi, gaffe sulle mutande di Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip: “Non erano sue ma di Onestini!”

La nuova puntata del Grande Fratello Vip ha inizio con gli occhi puntati su Antonella Fiordelisi e le lacrime versate in settimane per l’uscita del suo Edoardo Donnamaria. Il conduttore mostra un filmato con comenti tragicomici di Antonella e la sua reazione all’uscita di Edoardo: la concorrente ha iniziato ad indossare gli abiti di Edoardo, odorare le sue camice e addirittura indossare le sue mutande. Un dettaglio che non sfugge alle telecamere del GF Vip e che viene simpaticamente sottolineato anche in diretta.

Proprio in diretta però Andrea Maestrelli svela un retroscena inedito su queste fatidiche mutande: “Alfo, poi abbiamo scoperto che le mutande erano di Onestini in verità!” Antonella ride e conferma, poi però chiarisce: “Tre erano di Edoardo e una di Luca, ma non le ho messe!” Anche Onestini alla fine conferma che le mutande in questione erano davvero le sue: “Le mie me le sono riprese”, precisa però il gieffino, chiudendo la questione.

