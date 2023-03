Grande Fratello Vip 2022, 41a puntata/ Diretta ed eliminato: sorprese per Antonella…

Grande Fratello Vip 2022, anticipazioni e diretta 41a puntata 13 marzo

La finalissima del 3 aprile si avvicina e per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 il sogno di esserci è davvero tanto. Il reality show torna così in onda questa sera con una puntata assolutamente imperdibile. Al timone dello show ci sarà come sempre Alfonso Signorini che, insieme a Sonia Bruganelli e Orietta Berti, dovrà salutare un altro vippone quando, ormai, mancano solo tre settimane alla finalissima. Dopo l’eliminazione di Davide Donadei e la squalifica di Edoardo Donnamaria, questa sera, un altro vippone dovrà abbandonare definitivamente la casa anche se esiste ancora un biglietto di ritorno che potrebbe essere trovato solo da Milena Miconi e Andrea Maestrelli.

Al televoto, questa sera, ci sono Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. Dai sondaggi, l’unica che non rischia assolutamente l’eliminazione dovrebbe essere Nikita. Andrea, Giaele e Daniele potrebbero giocarsela all’ultimo voto: chi sarà, dunque, l’eliminato di questa sera?

Sorprese per Antonella Fiordelisi

Per Antonella Fiordelisi, gli ultimi giorni sono stati davvero difficili. La squalifica di Edoardo Donnamaria l’ha fatta piombare in una crisi senza via d’uscita. Con l’uscita di Edoardo, il sorriso di Antonella ha lasciato spazio a fiumi di lacrime. La Fiordelisi, da quando ha dovuto salutare il fidanzato, trascorre il suo tempo pensando continuamente a lui, ammirando l’unica foto di coppia che ha, indossando i suoi vestiti e piangendo. Questa sera, però, il Grande Fratello Vip proverà a darle una doppia carezza anche per il suo compleanno che festeggerà domani.

La Fiordelisi, così, ricevere una gradita sorpresa dal suo Edoardo che, negli scorsi giorni, era andato ad urlare per lei. Munito di megafono, le aveva urlato quanto sentisse la sua mancanza. Questa sera proverà a far tornare il sorriso alla fidanzata, probabilmente con un videomessaggio. Sarà, invece, nella casa papà Stefano Fiordelisi che, sicuramente, rassicurerà la figlia anche su Edoardo.

Sorprese per Oriana Marzoli

Se Antonella festeggerà il compleanno domani, Oriana Marzoli ha già festeggiato il suo 31esimo compleanno. Anche per lei, così, ci sarà una doppia sorpresa nel corso della quarantesima puntata del Grande Fratello Vip 2022. Questa sera tornerà la madre dell’influencer venezuelana che, però, avrà anche la possibilità di rivedere il padre che non ha mai condiviso le scelte televisive della figlia. Anche per la Marzoli la doppia sorpresa sarà super emozionante.

Sarà, dunque, una serata ricca di emozioni che si concluderà con le classiche nomination che mettono sempre più in crisi i vipponi essendo rimasti davvero in pochi. Come sempre, vi ricordiamo che la puntata potrà essere seguita anche in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione.











