Antonella Fiordelisi in crisi con Edoardo Donnamaria?/ Lo sfogo al GFvip

Grande Fratello vip 7, Antonella Fiordelisi si abbandona allo sfogo su Edoardo Donnamaria

Mentre sale l’attesa generale per la puntata di Santo Stefano del Grande Fratello vip 7, Antonella Fiordelisi sente un forte senso di solitudine. Questo, dal momento che il coinquilino con cui ha avviato una lovestory nella Casa, Edoardo Donnamaria, paleserebbe degli atteggiamenti da gradasso, apparendo talvolta a distanza debita da lei, anche ai suoi danni, quando lui é in presenza degli amici. L’ex volto di Forum avrebbe a quanto pare espresso persino che a suo avviso sia impossibile che Antonella Fiordelisi possa risultare la preferita del pubblico tv rispetto al fatto che Antonella risulti la preferita tra i concorrenti al Grande Fratello vip 7 del pubblico di Canale 5.

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi avviene in confidenza con i gieffini vip Dana, Andrea e Alberto. “Mi sento sola”, si sfoga quindi tra le lacrime la ex schermitrice Antonella Fiordelisi, in un interminabile abbraccio a Dana Sober. Dal loro canto i destinatari dello sfogo tentano in prima battuta di minimizzare, attribuendo l’atteggiamento di Edoardo Donnamaria a gesti di goliardia e una battuta. “Non lo riconosco più, mi sembra freddo”, sentenzia poi piuttosto giù di tono, Antonella Fiordelisi , parlando di Edoardo Donnamaria . Per Dana , la spadista non dovrebbe comunque disperarsi, quest’ultima può farcela anche da sola e senza dover contare sulla vicinanza al Grande Fratello vip 7, di Edoardo Donnamaria. Tuttavia, sempre secondo Dana, i ragazzi al Grande Fratello vip 7 sarebbero in fase di conoscenza tra loro e starebbero testando il terreno per dinamiche e amicizie e non si escluderebbe quindi l’ipotesi della Fiordelisi, secondo cui Edoardo possa essere condizionato dai coinquilini nella Casa.

Antonella Fiordelisi pronta ad allontanarsi da Edoardo Donnamaria

D’ora in avanti, intanto, Antonella Fiordelisi intende prendere delle debite distanze da Edoardo Donnamaria, adottando la condotta assunta nei riguardi del fidanzato agli inizi della loro lovestory. Questo, nonostante la consapevolezza che stavolta sarà dura per.lei mettere da parte i sentieri nutriti per l’ex volto di Forum, nel disperato tentativo di avere la certezza di un sentimento da parte di Edoardo nutrito nei suoi riguardi.

