Antonella Fiordelisi lascia il GF Vip?/ Signorini: “Se pensi di vivere bullismo esci”

È una lunga chiacchierata, lontana dagli occhi e dalle orecchie degli altri gieffini, quella che Alfonso Signorini fa con Antonella Fiordelisi in diretta al Grande Fratello Vip. Il conduttore esordisce con una domanda semplice: “Come stai?”, ma questa basta per far crollare la Fiordelisi in lacrime. La concorrente ammette di star vivendo un momento complicato, soprattutto a causa degli attacchi che costantemente riceve da parte di un gruppo di gieffini.

È di fronte a questo disagio che Signorini pone una domanda importante ad Antonella: “Tu pensi di star vivendo del bullismo nella Casa? Pensi sia una cosa così forte da stare così male? Perché se è così sono io stesso a dirti che è meglio se lasci la Casa”. Antonella, di fronte a queste parole, fa un passo indietro, negando si tratti di bullismo, pur sottolineando il disagio che prova. Specifica inoltre che tale disagio è aumentato da quando il suo Edoardo Donnamaria si è un po’ staccato da lei proprio per il gruppo che le va contro.

Alfonso Signorini chiarisce che i suoi genitori si sono anche preoccupati: “I tuoi si preoccupano perché vedono che stai così e allora si chiedono se c’è bullismo o stress psicologico e non vogliono che questo accada.” Così le lancia l’ultimo avvertimento: “Io voglio che tu dica le cose una volta per tutte e con chiarezza: se questo tuo disagio è la conseguenza di un gioco che è un po’ duro ma che pensi di poter affrontare continuiamo, se questo tuo disagio è legato ad atti di bullismo, di stress psicologico, di compromissione del tuo equilibrio, io ti dico: Antonella esci!” Lei però per ora rimane…

