Antonella Fiordelisi: “Noi influencer abbiamo tanta responsabilità…”/ Svelato il cachet dell’ex GFVIP

Antonella Fiordelisi svela il segreto della categoria di influencer

Mentre il mondo della grande impresa degli influencer vive la crisi del fenomeno Chiara Ferragni, coinvolta in una polemica esplosa con il caso mediatico Balocco, Antonella Fiordelisi porta in alto la bandiera della categoria.

E l’occasione che l’ex concorrente al Grande Fratello vip 7, Antonella Fiordelisi, ha per parlare di sé e della sua categoria è un’intervista che l’ex schermitrice rilascia da ospite a Mattino 5, in un blocco dedicato agli influencer e a come funziona il loro lavoro. L’ex vippona salernitana è una webstar particolarmente influente, vantando un seguito via social di milione e mezzo di follower su instagram.

Il cachet stellare

A Mattino 5 il giornalista Francesco Vecchi le chiede quanto guadagni per ogni singolo post condiviso online e l’influencer ospite Antonella replica, alludendo al corrispettivo che in media le spetta da parte di una azienda che voglia farsi pubblicizzare da lei: “Allora dipende sempre dal profilo. Io per fortuna mi reputo abbastanza fortunata perché i social network per me sono diventati un vero e proprio lavoro quindi si parla di cifre dai 5.000 euro in su sicuramente nel mio caso”.

Quindi, Antonella Fiordelisi entra nel dettaglio della sua attività di influencer, nobilitando il lavoro della categoria:

“Nel mio caso un po’ di tutto, dalla moda al beauty a prodotti specifici anche se vorrei puntualizzare che noi, anche se non sembra , abbiamo tanta responsabilità . Essere un influencer significa comunque avere un certo impatto mediatico su un pubblico attraverso la reazione di contenuti digitali, quindi vai a influenzare tendenze, opinioni magari anche un comportamento, quindi i giovani d’oggi prendono come riferimento noi”.

Questo accade mentre per la quota Grande fratello 2023 corrente, intanto, fa rumore l’ultimo clamoroso affondo generale destinato alla Casa più spiata d’Italia da parte della concorrente attrice dalla fulva chioma, Beatrice Luzzi…

