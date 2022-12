Antonella Fiordelisi “Oriana e Antonino? Un uomo con gli ormoni”/ “Ferma al Medioevo”

Lo scontro tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese

La ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip 2022 si è aperta con un acceso confronto tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese, dopo le scintille degli ultimi giorni. “Dopo la passione cosa è rimasto?”, ha chiesto Alfonso Signorini. “Niente, neanche un’amicizia”. Nella scorsa puntata, entrambi avevano espresso il loro pentimento nel aver provato ad avere un rapporto, mentre ieri sera i due hanno dato due versioni diversi di quello che è successo tra loro ed è difficili affermare chi dei due dica la verità. Anche i pareri degli altri inquilini della casa sono discordanti. Alfonso Signorini ha volto conoscere il parere di Antonella Fiordelisi sulla questione e le parole dell’influencer hanno lasciato l’amaro in bocca a molti telespettatori.

Antonella Fiordelisi: le parole su Oriana Marzoli

Antonella Fiordelisi ha giustificato il comportamento di Antonino Spinalbese, criticando invece Oriana Marzoli: “Lei ha esagerato… lei insisteva e lui ha ceduto perché è un uomo e avrà degli ormoni… no?”. Sui social in molti hanno criticato le sue parole: “Questa ragazza ad ogni puntata deve sempre rendersi imbarazzante” e “Antonella ferma al Medioevo”, hanno scritto due utenti su Twitter. E ancora. “La differenza tra Giaele De Donà e Antonella sta tutta nel commento sulla discussione tra Antonino e Oriana. La prima è sensata e sottolinea lo sbaglio di entrambi, la seconda: Antonino è un uomo e ha gli ormoni”. Le due concorrenti sono entrambe al televeto, insieme ad Antonino Spinalbese e Sarah Altobello, sui social in molti fanno il tifo per la venezuelana.

Antonella “lei insisteva e lui si è lasciato andare visto che è un uomo ed ha anche gli ormoni” 😳#GFvippic.twitter.com/jaZwBr8LUJ — Wiwi 🌿 (@v1nc69) December 19, 2022

