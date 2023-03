Antonella Fiordelisi, quanto ha guadagnato al GF Vip 7?/ Cifra da capogiro: l’indiscrezione

Quanto ha guadagnato Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 7?

A pochi giorno dalla sua eliminazione dalla Casa del Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi continua ad essere sotto i riflettori. Per molti avrebbe dovuto essere lei la vincitrice di questa edizione, tutti però concordano nel dire che è stata una grande protagonista e che si parlerà di lei ancora per molto. Mentre Antonella si gode il ritorno alla vita ‘vera’ e la frequentazione fuori dalla Casa con Edoardo Donnamaria, c’è chi si chiede quanto abbia guadagnato l’influencer grazie al reality.

È infatti cosa nota che al Grande Fratello Vip ogni partecipante abbia un cachet (che cambia da concorrente a concorrente), che viene guadagnato settimanalmente. Dunque, più si rimane nella Casa, più si guadagna. La Fiordelisi, che è rimasta al GF Vip fino al 20 marzo, dunque 26 settimane, quanto avrà guadagnato?

Antonella Fiordelisi, cifra da capogiro guadagnata grazie al GF Vip: l’indiscrezione

A svelarlo è Dagospia. Il celebre portale pare sia riuscito a scoprire la cifra che Antonella Fiordelisi avrebbe guadagnato durante la sua permanenza nella Casa. Il sito ha infatti scritto: “I guadagni settimanali di Antonella Fiordelisi, eliminata lo scorso lunedì, al Grande Fratello VIP sarebbero oltre i 5.000 euro. Pensando che è rimasta nella casa per 26 settimane, il calcolo é presto fatto. Speriamo vivamente non sia vero”. Basta fare dunque una semplice moltiplicazione per capire che Antonella avrebbe guadagnato oltre 130 mila euro per la sua permanenza al GF Vip. Una cifra che, inutile dirlo, scatenerebbe numerose polemiche se venisse confermata da fonti ufficiali.

