Antonella Fiordelisi/ Quel bacio a Francesco Chiofalo e i dubbi dei fan!

ANTONELLA FIORDELISI, L’EX TENTATRICE HA FATTO COLPO

Fisico da far girare la testa e sempre pronta a fare di tutto per l’uomo che ama. Antonella Fiordelisi forse non si è fatta notare troppo dal pubblico italiano durante la partecipazione a Temptation Island, ma è riuscita a farsi strada nel cuore di uno dei concorrenti delle passate edizioni. Francesco Chiofalo infatti ha notato subito l’ex Tentatrice, ma fra i due non c’è stato alcun flirt. Forse perché in quel periodo Lenticchio era ancora fin troppo coinvolto nella sua relazione con Selvaggia Roma, prima che la loro relazione non riuscisse a superare i noti scogli che li avevano spinti a partecipare al programma. Antonella Fiordelisi finora è apparsa al fianco del suo nuovo fidanzato solo su Instagram, ma è pronta per sbarcare in altri liti grazie al Chi Summer Tour 2019.

ANTONELLA FIORDELISI: LO SCATTO CON FRANCESCO CHIOFALO

Francesco e Antonella saranno infatti presenti oggi, domenica 28 luglio, in occasione della terza e ultima tappa del talk show di Alfonso Signorini che si terrà a Rapallo. “Così diversi… ma divisi siamo persi”, dice Antonella a inizio luglio pubblicando sui social uno scatto in cui bacia Francesco. I due tra l’altro si vedono spesso, anche se a volte sono costretti a stare lontano. Anche per questo alcuni fan hanno messo in dubbio che la Fiordelisi fosse a casa di Lenticchio negli ultimi giorni, visto che il diretto interessato è rimasto chiuso in bagno per diverse ore e intanto lei ne ha approfittato per condividere il lettone con l’amica Maria Pierro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA