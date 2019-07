Antonella Fiordelisi/ “Francesco Chiofalo violento? Non mi toccherebbe neanche…”

Antonella Fiordelisi si lascia andare ad un durissimo sfogo su Instagram per difendere il fidanzato Francesco Chiofalo. Nel rispondere alle domande dei followers, attraverso la nota funzione di Instagram, la Fiordelisi ha cercato di mettere fine a tutti i rumors sulla condotta violenta del fidanzato. Di fronte a chi le ha chiesto se sia vero che Francesco Chiofalo picchia le donne, Antonella è andata su tutte le furie smentendo tutti i rumors che continuano a circolare sul fidanzato con il quale, come ha sottolineato lei stessa, convive praticamente da tre mesi. “Questa è veramente una cosa che mi fa rabbia. Veramente, mi fa inca…re. Ne sono state dette di tutti i colori a questo povero ragazzo, addirittura che picchia le donne. Ma stiamo scherzando? Hanno cercato di far leva sul suo aspetto fisico per rendere credibili queste menzogne”, ha puntualizzato.

ANTONELLA FIORDELISI DIFENDE FRANCESCO CHIOFALO: “NON MI TOCCHEREBBE NEANCHE CON UN DITO”

Antonella Fiordelisi definsce Francesco Chiofalo una persona allegra, solare, sorridente e buona al punto da essere sicura che non alzarebbe mai un dito contro di lei. “Ormai io ci sto convivendo si può dire da tre mesi. Sono sicura, sono convinta, posso mettere la mano sul fuoco, che non mi toccherebbe neanche con un dito. E non lo avrà fatto neanche con le altre” – ha spiegato per poi scagliarsi contro chi ha messo in giro tali voci – “Chiunque abbia detto il contrario lo ha fatto solo per dare notizia e per farsi qualche articoletto sul gossip. Però c’è un limite e si chiama umanità. Dire delle cose così false verso un’altra persona è di una cattiveria mostruosa”.

ANTONELLA FIORDELISI: “BASTA A QUESTA MALDICENZA SU FRANCESCO CHIOFALO”

Innamorata e felice, Antonella Fiordelisi, per cercare di chiudere definitivamente la storia, ha pubblicato anche uno sfogo in cui chiede a tutti di non alimentare più tali maldicenze sul conto del fidanzato Francesco Chiofalo. “Vorrei che si mettesse la parola fine a questa maldicenza messa in giro per fare un po’ di gossip… Perché lui ci è stato molto male per questa diceria e tuttora si soffre molto. Per questo ho deciso di metterci la faccia io che sono la sua donna”. E ancora: “Francesco non è un ragazzo violento… Ha solamente l’aspetto diverso dagli altri… ma non è per niente una persona cattiva […]. Ha passato tanti brutti momenti e nella sua vita ha sofferto molto” – ha scritto. Infine, rivolgendosi al fidanzato, si è lasciata andare ad una dichiarazione: “Mi dispiace che abbiano cercato di infangarti così amore mio… Ti amo”.



