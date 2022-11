Antonella Fiordelisi sbotta: “Guendalina Tavassi sa solo attaccare”/ Il fratello Edoardo: “Non può competere”

Antonella Fiordelisi contro Guendalina Tavassi: “Sa solo attaccare e alzare la voce”

Ha scatenato parecchi scontri l’ingresso di Guendalina Tavassi nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Il confronto con Antonella Fiordelisi ha sollevato polemiche anche in Casa, in modo particolare con il fratello di Guendalina, Edoardo. Dopo la lite, Antonella si è recata in confessionale dove ha lanciato nuove stoccate alla Tavassi: “A differenza del fratello, che è comunque un ragazzo intelligente, lei sa solo attaccare, alzare la voce e cercare di fare la simpatica. Chi è questa, da dove è uscita questa Guendalina!” ha tuonato.

Anche Edoardo Tavassi, dopo aver assistito alla lite tra la sorella e Antonella, ha commentato in confessionale l’accaduto: “Come puoi competere con mia sorella? Mi sono arreso io che sono il fratello, figurati te. – ha detto facendo riferimento alla Fiordelisi – Io non voglio sentir parlare male con mia sorella, ci parli con Eduardo ma non come me davanti. Nessuno può mettersi contro i Tavassi, loro vincono sempre.” ha concluso.

A prendere le difese di Antonella Fiordelisi è invece stato Edoardo Donnamaria, secondo cui la fidanzata non avrebbe detto nulla di così grave su Tavassi tale da scatenare l’ira della sorella: “Ma che ha detto lei di lui? Solo che ha questo atteggiamento con tutte ma non gli piace nessuno.” Fatto sta che, dopo la diretta, Antonella ha avuto un crollo. La gieffina si è accorta di tutti gli applausi contro di lei, comprendendo di avere il pubblico contro. Questo l’ha mandata in crisi al punto tale da dire di non voler più esporsi pubblicamente visto che ciò le causa tutto questo dissenso.

