Antonella Fiordelisi “Vendicherò Marco”/ “Li nominerò tutti, iniziamo da Gegia”

Al termine della puntata del Grande Fratello Vip 2022, Antonella Fiordelisi si è ritrovata in giardino a parlare con Edoardo Donnamaria di quanto successo nel corso della diretta. Antonella è una delle poche che ha mostrato empatia per Marco Bellavia, con una parola di sostegno o una carezza, e l’unica a chiedere notizie dell’ex concorrente: “Non bene”, ha risposto Alfonso Signorini durante la puntata. Nel corso della diretta la modella si è scontrata con Gegia, che cercava di giustificare il suo atteggiamento. Ieri sera Ginevra Lamborghini è stata squalificata per aver “legittimato il bullismo” mentre Giovanni Ciacci, Patrizia Rossetti, Gegia ed Elenorie Ferruzzi sono stati mandati a un televoto flash per le loro uscite infelice e i loro comportamenti nei confronti di Marco. Alla fine è stato eliminato Ciacci.

Antonella Fiordelisi: vuole eliminare Gegia

Dopo la diretta, Antonella Fiordelisi ha confessato a Edoardo Donnamaria di voler rendere giustizia a Marco Bellavia: “Li nominerò tutti, vendicherò Marco. Non ti preoccupare. Iniziamo da Gegia”, ha detto la schermitrice, facendo solo il nome della comica, ma riferendosi a tutti quelli che hanno escluso e maltrattato Bellavia. Il volto di Forum, trattenendo una risata, l’ha invitata a non essere vendicativa: “Mi spiace lo sono, non posso fingere di non esserlo. Inizierò da Gegia. A parte che volevo già nominarla da stasera”, ha replicato la Fiordelisi. Subito dopo la diretta Antonella ha dichiarato di non aver apprezzato la reazione di Gegia all’eliminazione di Giovanni Ciacci: “Ma ti sembra normale che Gegia pianga per Giovanni Ciacci che è uscito e non per Marco? O è insensibile o non ci arriva”.

