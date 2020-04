Antonella Liuzzi, fidanzata Lino Guanciale/ La verità sulla loro relazione

Pubblicità

Antonella Liuzzi è comparsa nella vita del fidanzato Lino Guanciale ormai tempo fa, anche se i fan dell’attore hanno potuto scoprire la verità sulla loro relazione solo la scorsa estate. I due si sarebbero conosciuti durante un evento culturale alla School of Business della Bocconi a Milano, dove la Liuzzi lavora come Program Coordinator. “Sto molto bene, la vita privata e il lavoro vanno alla grande“, ha dichiarato l’attore qualche tempo fa al settimanale Nuovo, “C’è tanta serenità con la mia ex compagna e le cose con la donna che sta al mio fianco adesso procedono davvero molto bene. Sono felice e appagato ma preferisco non aggiungere altro e vivere questa storia”. Una promessa che vale anche adesso, visto che la coppia si mostra di rado in pubblico e ancora meno sui social. Questo però non impedisce all’attore di pensare di poter allargare un giorno la famiglia. “Mi auguro che arrivi un figlio”, ha dichiarato, “non subito, ma è qualcosa che desidero. La famiglia per me rappresenta un traguardo“. Chissà se Antonella sia la donna giusta e se Guanciale riuscirà a realizzare questo importante sogno nel cassetto. Oggi, 19 aprile 2020, Lino Guanciale sarà ospite di Domenica In e non è escluso che anche Antonella faccia capolino durante il collegamento.

Antonella Liuzzi, fidanzata Lino Guanciale: la lezione che li fece incontrare

Galeotta fu quella lezione che ha permesso Antonella Liuzzi di conoscere il fidanzato Lino Guanciale. Quest’ultimo infatti è stato chiamato qualche anno fa alla Bocconi di Milano per una lezione con gli studenti universitari e a quanto pare è nato subito il colpo di fulmine con la professoressa. I due a quanto pare si trovano sulla stessa lunghezza d’onda anche per quanto riguarda i social: hanno entrambi dei profili in diverse piattaforme, ma non sono poi così attivi. Forse per via di quegli insulti che li hanno travolti l’anno scorso, quando gli haters hanno fatto sentire la loro voce proprio per via di quel bacio con cui Guanciale ha rivelato online la sua nuova relazione. Date le reazioni, l’attore è subito intervenuto con un video: “Sapete quanto sia geloso del mio spazio privato, fa parte del mio carattere. Sabato ho postato la foto di un bacio fra me e la mia compagna, Antonella, perchè delle volte si agisce d’istinto e non credo ci sia nulla di male ad aprirsi”. Poi Guanciale è andato subito diretto al punto: gli insulti ricevuti sono inaccettabili. “Da qualche mese stiamo subendo la pressione prossima allo stalking di alcuni account falsi che tentano di screditarci entrambi”, ha aggiunto, “questo ovviamente non è accettabile e non lo accetterebbe nessuno. Io, ovviamente, ho le spalle abbastanza larghe per potermi difendere, il mio pensiero va a chi invece queste possibilità non le ha”.

