Antonella Liuzzi ha partorito, Lino Guanciale è diventato papà/ Trapela un’indiscrezione sul nome del figlio

Nato il primo figlio di Lino Guanciale e della moglie Antonella Liuzzi

Lino Guanciale è diventato papà. La notizia è stata data dal sito Whoopsee che ha annunciato la nascita del primo figlio del popolare attore. Una notizia che ha reso felicissimi i suoi fan ma non ancora confermata dal diretto interessato. L’attore è estremamente riservato, non ama condividere la sua vita sui social e lo ha fatto raramente. Pare infatti che l’attore fosse impegnato con le riprese delle nuove puntate della serie tv “La Porta Rossa”, la terza stagione per l’esattezza. Quindi era a Trieste, ma è corso subito a Roma per stare vicino a sua moglie e per conoscere il suo piccolo. Non è chiaro, in realtà, se il travaglio sia durato abbastanza da permettergli di arrivare in tempo, o se, invece, sia arrivato a Roma quando era già nato. Lino Guanciale già da tempo aveva manifestato la sua voglia di diventare genitore: “Prima c’era il lavoro, l’entusiasmo delle nuove esperienze, il mio carattere forte da limare con pazienza. Oggi so che non potrei mai sentirmi completo senza una mia famiglia”.

LINO GUANCIALE/ La morte di Guido in 'Che Dio ci aiuti': "Convinto sia stato un bene"

Nella giornata di lunedì 15 novembre, l’attore italiano Lino Guanciale e sua moglie Antonella Liuzzi sono diventati genitori per la prima volta. La notizia della paternità di Lino Guanciale per ora non è stata confermata dall’attore né dalla moglie. D’altra parte l’attore rivelò di essersi sposato solo a matrimonio fatto postando una foto con sua moglie.

Antonella Liuzzi, moglie Lino Guanciale/ Il matrimonio dopo 2 anni di fidanzamento...

Come si chiama il figlio di Lino Guanciale e Antonella Liuzzi? I bene informati sostengono che…

Lino Guanciale e la moglie Antonella Liuzzi si sarebbero conosciuti a Milano, dove lei insegna in Bocconi. Del loro amore si sa il poco che l’attore ha voluto rivelare, per esempio che la quarantena vissuta al fianco di Antonella aveva reso ancor più solido un rapporto autentico e sincero. Dopo le nozze, poi, Lino aveva manifestato il desiderio di metter su famiglia. Anche se la coppia è riuscita a tenere la gravidanza a riparo dagli occhi indiscreti di stampa e fan, a quanto pare quel desiderio è appena diventato realtà. I bene informati sostengono che all’anagrafe il piccolo si chiamerà Giuseppe Guanciale.

Lino Guanciale, figlio in arrivo?/ Pancino sospetto per la moglie Antonella Liuzzi

Sulla gravidanza di Antonella c’erano state voci insistenti a riguardo da Polignano, sua città natale. Poi il Settimanale Diva e Donna avevano adocchiato un pancino sospetto sottolineando le forme morbide di Antonella. Un bel momento per Lino Guanciale. Chissà se ora con la nascita del figlio, l’attore deciderà di rallentare con il lavoro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA