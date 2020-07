Antonella Liuzzi, moglie Lino Guanciale/ Foto, un matrimonio in gran segreto

Antonella Liuzzi non è più solo la fidanzata di Lino Guanciale, ma è diventata sua moglie. Un matrimonio celebrato in gran segreto fra i due, emerso solo grazie alla decisione dei due di condividere la notizia con i fan. A evento già avvenuto quindi. Nessuno degli ammiratori dell’attore poteva immaginare che avrebbe compiuto il grande passo proprio in questi giorni, anche se la storia d’amore con Antonella è sempre stata più che seria. Figlia dell’ex sindaco Piero Luzzi, la donna e il compagno hanno reso pubblica la loro storia d’amore solo l’anno scorso, grazie ad un bacio che Lino ha deciso di pubblicare sui social, in occasione della Giornata Mondiale del bacio. E così lo scorso 18 luglio è avvenuto l’impensabile: i due fidanzati si sono presentati al Palazzo del Campidoglio e con una cerimonia intima, circondata da amici e parenti, hanno detto ‘sì’. Poi, riferisce Sky Tg24, si sono diretti a Terrazza Borromini per il ricevimento. Nessun commento in quel momento e così anche dopo: Guanciale si è limitato a pubblicare una foto che lo vede sorridente e felice fra le braccia della moglie, subito dopo il rito nuziale. Clicca qui per guardare la foto di Antonella Liuzzi e Lino Guanciale.

Antonella Liuzzi, moglie Lino Guanciale: “la famiglia essenziale”

Antonella Liuzzi è diventata la moglie di Lino Guanciale. L’attore non aveva nascosto la volontà di mettere su famiglia, ma nessuno si aspettava che sarebbe avvenuto così presto. “Ho sempre saputo che per me fra le cose essenziali della vita c’è la famiglia e che un giorno ne avrei voluta una mia”, aveva raccontato l’attore tempo fa al settimanale Visto, “Prima c’era il lavoro, l’entusiasmo delle nuove esperienze, il carattere forte da limare con pazienza. Oggi so che non potrei sentirmi completo senza una famiglia mia. In un prossimo futuro la mia vita prenderà un ritmo più normale, rispetto agli ultimi anni in cui ho girato per mesi e mesi di seguito”. Oggi, sabato 25 luglio 2020, Lino Guanciale sarà uno degli ospiti che vedremo a Una storia da cantare, in onda nella prima serata di Rai 1, in replica. Non ci sarà la possibilità quindi di parlare della nuova pagina della sua vita e non è escluso che l’attore vorrà mantenere il silenzio anche nei prossimi mesi. Non è escluso però un suo intervento in tv, magari quando inizierà la prossima stagione televisiva. I fan intanto sperano di vedere presto i due sposini in qualche salotto mediatico.

Foto, il matrimonio tra i due

