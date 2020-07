Lino Guanciale e Antonella Liuzzi sposi/ Matrimonio in gran segreto: “pochi intimi”

Matrimonio a sorpresa ed in gran segreto per l’attore Lino Guanciale e la compagna Antonella Liuzzi. A rivelarlo in queste ore è Noci Gazzettino, il giornale online di Noci, Bari, dove è nata e cresciuta la neo sposa. Antonella è sempre stata molto legata al suo paese ma l’amore ed il lavoro l’hanno poi trattenuta a Milano, dove insegna nei master alla Bocconi e dove ha incontrato l’attore avezzanese. Anche l’interprete dell’amata fiction Rai, L’Allieva, dunque, ha pronunciato il fatidico “sì” nell’ambito di una cerimonia riservata a pochi intimi e che si è svolta ieri in gran segreto a Roma. Si è trattato di un momento di grande gioia e commozione per la famiglia del senatore Piero Liuzzi, padre di Antonella e che ha accompagnato la neo sposa fino all’altare affidandola poi al celebre attore che da poche ore è suo marito. Commozione anche da parte della madre della sposa, Franca. La coppia ha scelto la via della riservatezza optando per un rito a telecamere spente nel Palazzo del Campidoglio. Negli ultimi tempi, tuttavia, il feeling tra i due era apparso sempre più intenso, proprio alla vigilia delle ormai imminenti nozze che si sono svolte all’insegna della segretezza.

LINO GUANCIALE E ANTONELLA LIUZZI SPOSI IN GRAN SEGRETO

Lino Guanciale nell’ambito di alcune interviste passate non aveva mai nascosto il desiderio di convolare a nozze e metter su famiglia. Probabilmente l’attore de L’Allieva attendeva che i tempi fossero maturi ed indubbiamente la quarantena vissuta insieme alla compagna Antonella ha reso il loro rapporto sempre più solido confermando l’autenticità dei loro sentimenti fino a coronare il loro sogno d’amore con un “sì” giunto nella giornata di sabato. “Ho sempre saputo che per me tra le cose essenziali della vita c’è la famiglia e che un giorno ne avrei voluta una mia”, aveva recentemente confidato l’attore al settimanale Visto, confermando il suo desiderio di mettere su famiglia. Guanciale aveva proseguito: “Prima c’era il lavoro, l’entusiasmo delle nuove esperienze, il mio carattere forte da ‘limare’ con pazienza. Oggi so che non potrei sentirmi mai completo senza una famiglia mia”. Poi qualcosa lo aveva lasciato intendere quando, pensando al suo imminente futuro, aveva aggiunto: “In un prossimo futuro la mia vita prenderà un ritmo più ‘normale’ rispetto agli ultimi anni in cui ho girato per mesi e mesi di seguito”. Quel futuro si è concretizzato proprio in queste ore con il “sì” che insieme ad Antonella hanno pronunciato, giurandosi amore eterno.



