ANTONELLA LIUZZI, MOGLIE LINO GUANCIALE/ Haters contro di lei: “Che lato B ha avuto!”

Con Lino Guanciale ospite di Mara Venier a Domenica In saranno in tante a domandarsi chi sia la moglie dell’attore de L’Allieva. La risposta porta ad Antonella Liuzzi, la donna che ha realizzato il sogno di molte telespettatrici facendo innamorare Guanciale. Facile comprendere che nei suoi confronti possa nascere una “sana” invidia, dove la parola sana si traduce con un pensiero del tipo “beata lei” e che si esaurisce nel giro di pochi secondi. Molto diverso, invece, lo spirito con cui alcune utenti si sono rivolte sui social nei suoi confronti per commentare la recente ospitata di Lino Guanciale a Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti andato in onda venerdì sera sempre su Rai Uno. Le “fan” di Guanciale, se così possono essere definite, hanno infatti preso di mira Antonella Liuzzi…

ANTONELLA LIUZZI, MOGLIE LINO GUANCIALE

“Facciamola diventare un po’ gelosa, d’altra parte sa chi sposava! Mi spiace ma ho visto le foto che ha messo la moglie su Instagram…caspita che lato B che ha avuto! Non ci posso credere…“. Questo uno dei commenti postati sui social dalle utenti: attacchi in piena regola che mettono in dubbio, in maniera neanche troppo velato, l’estetica di Antonella Liuzzi rapportandola a quella di Lino Guanciale. Purtroppo, quello appena citato, non è stato l’unico commento dal quale è emerso un certo astio nei confronti dell’incolpevole moglie dell’attore. In una Instragram Story pubblicata durante Tale e Quale, la Liuzzi ironizzava sull’abitudine del marito di prendere appunti durante le esibizioni: “Quanto sei secchio!“. Irritata la reazione delle fan dell’attore: “Ma che significa quello stato? Mah, non commento!“. E un’altra: “Che attacco di gelosia mi è venuto! Non credevo…“.



