Antonella Mosetti “Akash all’Isola dei Famosi? Fa provini da anni”/ “Sta mentendo..”

A Mattino5 non si può non parlare della sfavillante puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi 2021 e, in particolare, di quello che è successo con Akash Kumar. Il modello continua a far discutere e se in questi giorni il discorso si è concentrato sul fatto dei suoi tre nomi e sulle sue reazioni parlando un po’ stuzzicato da Tommaso Zorzi, oggi a Mattino5 è Antonella Mosetti che dice la sua ammettendo di conoscere il modello da anni e di ritenerlo un bravo ragazzo, molto educato, ma rivelando anche di “non riconoscerlo in questo momento”. Non si capisce bene se è l’inizio un po’ burrascoso per lui o solo la voglia di mettersi in mostra al massimo ma ieri sera tra la risposta a Tommaso Zorzi e la sua voglia di abbandonare il gioco dopo due giorni non è che sia venuto fuori benissimo.

Antonella Mosetti “Akash all’Isola dei Famosi? Fa provini da anni”

Ad un certo punto è Antonella Mosetti che poi rivela un dietro le quinte che metterebbe a tacere tutti anche sulla questione “della carriera avviata” e lasciata da Akash in Italia per partecipare all’Isola dei Famosi. In particolare, la showgirl rivela: “E’ strano perché si sta perdendo, peccato, sono anni che fa il provino per fare l’Isola, ambiva molto a farla, mi dispiace”. Franco Alaimo rilancia: “Sta palesemente recitando si vede”. Ma è davvero così? Sembra davvero che il modello sia un po’ in difficoltà e forse proprio per questo potrebbe reagire in questo modo, forse si è reso conto di non essere l’uomo Alpha che può affrontare questa avventura.

