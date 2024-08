È delle ultime ore lo scoop su Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini, che secondo le ultime indiscrezioni si sarebbero fidanzati. La differenza d’età è palese, anche se la showgirl porta benissimo i suoi 49 anni. Lui, figlio di Simona Ventura e di Stefano Bettarini, ne ha solo 25, ma sembra scoppiata una passione senza fine con il personal trainer. Il presunto flirt nasce da Diva&Donna, settimanale che ha pubblicato due foto che li ritraggono insieme, con una didascalia che fa pensare a un flirt in atto: “Clamoroso”, dice il magazine: “Mosetti prima il padre.. ora il figlio. 17 anni dopo Bettarini, con Antonella ora c’è il giovane Niccolò.

ANTONELLA MOSETTI E NICCOLÓ BETTARINI STANNO INSIEME?/ "Prima col padre, ora col figlio": lei replica!

Ieri con Stefano, oggi con il figlio”. In effetti anni fa la showgirl e oggi star di OnlyFans aveva avuto una storia con il calciatore e ormai ex marito di Simona Ventura. E l’epilogo non fu affatto una passeggiata. La Ventura aveva scoperto che mentre era sposata con Bettarini veniva tradita da lui proprio con Antonella Mosetti, mentre all’epoca il figlio Niccolò aveva appena otto anni. Una storia assurda “di padre in figlio”, che ha lasciato tutti a bocca aperta quando a distanza di ben 17 anni si è parlato di un flirt tra lei e il figlio dell’ex Stefano. Non ci sono ancora conferme per quanto riguarda questa storia d’amore, ma gli scatti hanno subito fatto alzare le antenne del mondo del gossip.

Stefano Bettarini, ex marito Simona Ventura: perchè si sono lasciati?/ La verità

Antonella Mosetti, quando Simona Ventura la cacciò dal programma dopo aver scoperto il tradimento

Memore è anche la cacciata nel 2008 di Antonella Mosetti da ‘Quelli che il calcio’, perché Simona Ventura aveva scoperto tutto nel peggiore dei modi. Che quella della star sia una vendetta nei confronti della conduttrice? Su come si siano conosciuti ancora non si sa nulla, anche perché la showgirl è concentrata solo su OnlyFans e resta ben lontana dal mondo dello spettacolo. In più, spunta un altro dettaglio particolare: solo poche settimane fa, Niccolò Bettarini aveva presenziato al matrimonio della madre con una fidanzata di nome Greta, possibile che sia già finita?

Niccolò e Giacomo Bettarini, figli Simona Ventura/ "La vediamo felice, è la soddisfazione e gioia più grande"

Di certo Antonella Mosetti non si fa molti scrupoli, e quando un uomo le piace, se lo prende. La sua vita sentimentale è stata molto movimentata, partita con un matrimonio di appena otto anni con Alessandro Nuccetelli (da cui è nata la figlia Asia) fino ad arrivare alla storia con il procuratore sportivo Davide Lippi. Nel 2008 arriva poi l’amore con Aldo Montano, durato fino al 2012. Nel 2013 si innamora poi di Matteo Guazzo, calciatore della Salernitana con cui vive una storia di passione. Nel 2017 inizia poi una storia d’amore con Gennaro Salerno, lasciato dalla donna perché troppo distante e con esigenze diverse dalle sue.