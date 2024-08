Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini stanno insieme? Spunta la paparazzata

Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini sono una coppia? È questo il gossip che corre nelle ultime ore, lanciato da una paparazzata pubblicata dal settimanale Diva & Donna. “Clamoroso: Mosetti, prima il padre, ora il figlio. 17 anni dopo Bettarini, con Antonella ora c’è il giovane Niccolò”, annuncia la fonte, ricordando la storia che l’ex ragazza di Non è la Rai ha avuto con Stefano Bettarini, padre di Niccolò e figlio di Simona Ventura.

Stefano Bettarini, ex marito Simona Ventura: perchè si sono lasciati?/ La verità

Una paparazzata, quella pubblicata, che tuttavia non mette in luce atteggiamenti intimi tra Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini: nella foto, infatti, i due si scattano un selfie e guardano insieme l’obiettivo della fotocamera. Non ci sono baci, abbracci o altri atteggiamenti intimi che fanno pensare ad un flirt. È probabile che i due si siano trovati nello stesso posto o che fossero insieme ad amici in comune, cosa che potrebbero spiegare presto i diretti interessati.

Niccolò e Giacomo Bettarini, figli Simona Ventura/ "La vediamo felice, è la soddisfazione e gioia più grande"

Antonella Mosetti e le parole sulla storia avuta con Stefano Bettarini

Della storia con Stefano Bettarini, Antonella Mosetti ha parlato qualche tempo fa in un’intervista a GossipBlog. “Con Bettarini iniziamo a frequentarci, ma prima lascio Davide Lippi, che mi aveva tradita”, ha rivelato la showgirl, che ha poi aggiunto: “Io non ho avuto un flirt, ma una storia di 7-8 mesi con Stefano. Non ero una delle sue amanti notturne, anche perché non lo sono mai stata di nessuno. Ho sempre avuto poche storie e lunghe. Lui sa benissimo chi sono. Nella Casa (del Grande Fratello Vip, ndr) si creano certe sinergie e dici cose che pensi che non vengano ascoltate. Lui si era tolto il microfono, voleva fare il figo, come fanno gli uomini dopo il calcetto. Stefano è un mio grande amico, ho una grande stima per lui”, ha poi concluso Mosetti.