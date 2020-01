Antonella Mosetti derubata/ “Se ti beccano vado in galera perché ti meno pesante”

Brutta disavventura per Antonella Mosetti. La ex showgirl non ha sicuramente passato un bel fine settimana. Ed infatti tramite social, ha fatto sapere di essere stata derubata, andandoci giù pesante con il suo rapinatore che le avrebbe portato via la borsetta. La notizia, dopo pochi istanti, ha fatto il giro dei social network. “Mi hanno appena rubato la borsa con tutto dentro! […] A quel brutto pezzo di merda, ora ho la polizia con me, ma se ti beccano io vado in galera perché ti meno proprio pesante!”, ha scritto la Mosetti furiosa tramite le Instagram Stories. Il furto che ha coinvolto la madre di Asia Nuccetelli ha completamente fatto arrabbiare la ex lolita di Non è la Rai, tanto da scrivere messaggi espliciti e particolarmente coloriti.

Antonella Mosetti derubata: ecco cosa è successo

Fortunatamente, la situazione vissuta da Antonella Mosetti si è conclusa con un lieto fine. Ed infatti, la polizia è riuscita a trovare la borsetta con al suo interno tutti i suoi effetti personali. Una esperienza forte la sua, che non ha lasciato indifferenti nemmeno i follower, che le hanno dimostrato molta solidarietà. “Ci tengo a ringraziare la polizia…hanno ritrovato la borsa ed anche il portafoglio”, ha scritto la ex concorrente del Grande Fratello Vip per aggiornare gli estimatori. Antonella Mosetti nel frattempo, passa il tempo in palestra pubblicando su Instagram scatti bollenti direttamente dallo spogliatoio. Completamente nuda ad eccezione di un paio di mutandine bianche, ha mandato in tilt i fan. Con un braccio ha coperto il seno mostrando il resto delle forme. I maschietti online hanno apprezzato riempendola di like.

