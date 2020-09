Antonella Mosetti Vs Maria Monsé: “Ti riempio di calci in cul*!”/ Lite a Pomeriggio 5

Lite infuocata a Pomeriggio 5 tra Maria Monsé e Antonella Mosetti. I malumori tra le due si riaccendono subito quando Barbara D’Urso lascia la parola alla mamma di Perla Maria. Prima di entrare nell’argomento del giorno, la Monsé tiene a fare una precisazione sulle vacanze in Sardegna: “Io ci sono stata tre mesi, siamo stati in famiglia, tranquilli ed è andato tutto bene. Chi invece si è voluto dare alla vita ‘allegra’ecco che si è ammalato!” L’allusione alla Mosetti è carpita da tutti, tanto che la prima a farlo notare è proprio la D’Urso. Antonella allora prende parola: “Per me quando parla la Monsé in televisione non mi tocca nulla di quello che dice. Parliamo del rapporto tuo e di tua figlia con i social magari, che di questo si parla.”

Antonella Mosetti, lite con Maria Monsé: “Vatti a curare, arrampicatrice sociale!”

L’attenzione si sposta proprio su Perla Maria, quando sua madre Maria Monsé annuncia che la figlia 14enne si rifarà il naso. L’annuncio scatena subito Antonella Mosetti: “Ti denunciano!” Parole che accendono la diatriba tra le due donne. La Monsé infatti attacca: “Ma chi è che parla? Una nullità! Stai zitta nullità totale, meglio che chiudi la bocca!” La mamma di Asia Nuccetelli perde la pazienza e ci va giù pesante: “Già due anni fa ti ho mandato in tribunale e ti ho fatto perdere, s ‘sto giro ti riempio di calci nel cul*!” Mormorii in studio mentre la Monsé è incredula: “L’hai sentita Barbara? Lei lo ha fatto anche altre volte, è nel suo stile! È una donna aggressiva. Io sono una signora!” A chiudere però è la Mosetti: “Tu non sei una signora sei un’arrampicatrice sociale. Le signore lavorano e si mantengono, non si arrampicano! Invece di far rifare il naso a tua figlia, vatti a curare! Vai a lavorare che almeno conosci la vita vera”.



