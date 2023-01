Antonella piange per Dana, Oriana: “Ha perso un’alleata non un’amica”/ Giaele sbotta “Ci riempiva di insulti”

Antonella Fiordelisi piange per l’uscita di Dana al GF Vip e attacca chi ha esultato: “Vergogna!”

Dana Saber ha definitivamente abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip. Il televoto l’ha eletta meno amata tra le concorrenti in nomination, condannandola all’eliminazione che è stata accolta da urla di giubilo di alcune delle concorrenti. Un gesto che ha fatto infuriare Antonella Fiordelisi che è sbottata in diretta contro chi ha esultato, dicendo loro di ‘vergognarsi’.

Lo sfogo di Antonella è però proseguito anche dopo la diretta del GF Vip, quando in confessionale ha dichiarato: “Non si fa così, che schifo” – e ancora “Penso che non siano belle persone, Peccano spesso di insensibilità, purtroppo o ce l’hai o non ce l’hai”.

Oriana e Giaele attaccano Antonella: “Dana? Non era sua amica ma sua alleata”

Giaele De Donà ha però motivato il suo esultare all’eliminazione di Dana Saber ricordando che non solo si è comunque salvata la sua amica Nicole Murgia, ma che con Dana c’è stata più di qualche lite nella Casa: “Antonella, non lo dicevi ‘poverina’ quando ci riempiva di insulti e ne diceva di ogni, adesso è facile dire ‘poverina’ perché sta uscendo!” ha tuonato in confessionale.

Anche Oriana Marzoli non è stata dolce nei confronti della Fiordelisi. La venezuelana ha anzi dichiarato che, secondo lei, Antonella non era certo triste per l’uscita di Dana in quanto sua amica nella Casa del Grande Fratello: “Ha perso un’alleata semplicemente, non un’amica, che è diverso!” ha insinuato.

