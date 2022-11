Antonella piange per l’ex Gianluca Benincasa chiusa in magazzino con Spinalbese/ Edoardo “Faccio un macello”

Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese si chiudono nel magazzino

Nella puntata di ieri sera, lunedì 8 novembre, del Grande Fratello Vip 2022 Antonella Fiordelisi ha ricevuto la visita del suo ex fidanzato Gianluca Benincasa. Dopo la diretta l’ex schermitrice è andata in crisi e si è sfogata con Nikita Pelizon: “Non pensare che lo perderai come persona nella tua vita, ci vorrà del tempo perché dovrà metabolizzare ma poi le vere amicizie ritornano”, le ha detto l’ex concorrente di Pechino Express. Poi Antonella si è chiusa nel magazzino con Antonino Spinalbese: “Stava male si vedeva… Lui sta male e io soffro se ci penso. Io non l’ho mai visto piangere. Lui mi ha fatto da padre, migliore amico, fratello e poi fidanzato. Forse uno che mi ha amato così non l’ho mai avuto. Ormai l’ho preso”, ha detto la Fiordelisi in lacrime. Fuori dal magazzino, intanto, Edoardo Donnamaria si è messo alla porta del magazzino per origliare ciò che stavano dicendo Antonino e Antonella.

Antonella Fiordelisi, lacrime per l'ex fidanzato Gianluca/ "Ho sbagliato l'ho illuso"

La furia di Edoardo Donnamaria: “Vado in galera”

Edoardo Donnamaria non ha apprezzato molto la decisione di Antonella Fiordelisi di chiudersi nel magazzino insieme ad Antonino Spinalbese. Il volto di “Forum”, visibilmente alterato, è andato in giardino da Edoardo Tavassi e Luca Salatino: “Mi può dare fastidio se piange per un altro? Non sono proprio contento di vederla così. Perché ca**o ti vai a chiudere in magazzino. Questa è la volta buona che faccio un macello. Vado in galera”, si è sfogato Edoardo. Il ragazzo non ha capito perché la Fiordelisi abbia sentito il bisogno di parlare con Antonino lontano da occhi indiscreti, mentre prima si era sfogata con Nikita davanti a tutti: “Io posso essere comprensivo e tutto però c’è un limite. Ma perché si sono chiusi dentro e non vanno in giardino. Sembra che stanno facendo chissà cosa. Se si mettevano qui in un angolo io mica andavo a dargli fastidio. E non è colpa di Antonino, ma impazzisco perché lei si è nascosta con lui. Perché si è dovuta mettere nel magazzino chiusa? Adesso invece guarda caso è con lui e si chiude. Non mi vorrei incavolare però non mi torna”.

GF Vip, Antonino e Oriana negano l'interesse/ Signorini: "Ve gustate, falsoni!"

LEGGI ANCHE:

Antonella Onestini piange per l'ex Gianluca: "Mi ha protetta"/ "Mi ha salvata in un brutto momento"

© RIPRODUZIONE RISERVATA