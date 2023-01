Antonella punge Oriana: “Continua a buttarti su Luca o Daniele”/ Lei cita Antonino e Donnamaria s’infuria!

Oriana Marzoli protagonista del post puntata nella casa del GF Vip

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2022 Oriana Marzoli è stata protagonista di un furioso litigio con Daniele Dal Moro: “La regina delle false! Le maschere cadono e una persona come te nella vita non farà nulla… Sai una come te, quante ne trovo in giro? A centinaia! Tanto di due di picche ne hai già presi tre, vediamo quanti ne prendi ancora”, ha sbraitato il concorrente veneto contro la venezuelana. Poi Oriana e Luca Onestini si sono messi a prendere in giro Daniele, informato da Antonella Fiordelisi: “La finite di sfottere? Non lo so, Antonella dice che mi sfottete. No, chiedo”, ha chiesto Dal Moro. Ma Oriana ha avuto anche modo di scambiarsi qualche frecciatina con la sua acerrima nemica Antonella Fiordalisi.

Frecciatine tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi

Le due vippone si trovavano i giardino, insieme ad altri concorrenti. Tra questi anche Luca Onestini ed Edoardo Donnamaria. A un certo punto, Antonella si è rivolta a Oriana e le ha detto: “Ti puoi continuare a buttare addosso a Luca o Daniele, come vuoi“. Oriana ha risposto con prontezza, dimostrando di stare al gioco: “No, stasera non mi va! Magari domani!”. Antonella, mettendo le braccia dietro la testa, ha aggiunto: “Ma io sono così tranquilla”. Oriana, però, ha voluto avere l’ultima parola: “Tu puoi continuare a fare i massaggi ad Antonino, eh”. Nessun commento da parte di Antonella, mentre Edoardo Donnamaria ha esclamato: “Dai, devi rompere i cog**ni tu?”. Non è un segreto che tra Edoardo e Antonino non ci sia una grande simpatia e il volto di Forum non ha mai nascosto la sua gelosia nei confronti dell’hair stylist.

“Ti puoi continuare a buttare addosso a Luca o Daniele”

“Domani oggi non mi va, tu puoi continuare a fare massaggi ad Antonino” MA LA BEBE #oriele #gfvip pic.twitter.com/0vFd4mYuRp — estanco (@palloncinx) January 17, 2023

