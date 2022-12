Antonella Roccuzzo, chi è la moglie di Lionel Messi/ I figli Thiago, Mateo e Ciro

Chi è Antonella Roccuzzo, Lionel Messi:”La conosco da quando avevo 5 anni”

Lionel Messi, capitano dell’Argentina, è sposato con Antonella Roccuzzo, con cui ha avuto tre figli. Nata in Argentina nel 1988 (il calciatore è del 1987), Antonella e Lionel sono cresciuti a Rosario, dove si sono conosciuti quando erano solo due bambini: “La conosco da quando avevo 5 anni, l’ho vista crescere e lei altrettanto. Non ho mai avuto dubbi, è lei la donna della mia vita”, ha confessato una volta la Pulce.

Uno scatto inedito del 1998 pubblicato dal giornale argentino “La Capital de Mar del Plata” ritrae Leo Messi e la futura moglie in spiaggia, quando avevano rispettivamente 10 e 9 anni: lei è la cugina di Lucas Scaglia, all’epoca compagno di squadra di Messi al Newell’s. La coppia si è sposata il 30 giugno 2017, a dieci anni di distanza dall’inizio della loro storia.

Antonella Roccuzzo e Lionel Messi: i figli Thiago, Mateo e Ciro

“Buon compleanno amore, Ti vogliamo tanto bene! Grazie per avermi reso la donna più felice del mondo e per la famiglia che formiamo, che è il nostro più grande TESORO. Ti auguro di essere FELICE oggi e SEMPRE”, ha scritto qualche anno fa Antonella Roccuzzo in occasione del compleanno del marito Lionel Messi. “Antonella è il mio talismano” ha sempre detto il fuoriclasse argentino. La coppia ha avuto tre figli maschi: Thiago, Mateo e Ciro, nati rispettivamente nel 2012, 2015 e 2018. Il terzo figlio si chiama Ciro perché il calciatore e la moglie sono due fan sfegatati del cantante argentino, Horacio Demián Pertusi, conosciuto come Ciro perché pare che a scuola avesse imparato una sola cosa: la lezione sul re Ciro di Persia.

