DIRETTA SORTEGGIO QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: SI FORMANO I GIRONI!

Il momento della diretta sorteggio qualificazioni Mondiali 2026 è arrivato: alle ore 12:00 di venerdì 13 dicembre 2024, presso Zurigo, si comporranno i 12 gironi che rappresenteranno il percorso che dovrà portare appunto a qualificarsi per la prossimo Coppa del Mondo che, lo ricordiamo, si giocherà tra un anno e mezzo tra Canada, Messico e Stati Uniti. Diciamo subito che saranno coinvolte 54 nazionali europee per 16 posti a disposizione: di questi, 12 saranno assegnati alle vincitrici dei gironi e gli altri 4 tramite spareggi, qui interessante saranno le seconde classificate e le quattro in arrivo dalla Nations League, le vincitrici dei gironi o altre per ranking.

Di conseguenza, nella diretta sorteggio qualificazioni Mondiali 2026 si formeranno oggi 12 gironi, ma con composizione diversa: sei di questi infatti avranno cinque squadre e gli altri quattro, la discriminante sarà data dal percorso di Nations League e dunque bisognerà aspettare i quarti di finale per avere l’intero quadro completo. Discorso questo che coinvolge anche l’Italia, che non conoscerà oggi le sue avversarie nelle qualificazioni Mondiali 2026 ma dovrà aspettare di aver sfidato la Germania, perché tra vittoria e sconfitta passa l’inserimento in un girone da quattro o cinque nazionali, e potrebbe fare tutta la differenza del mondo anche se lo scopriremo più avanti.

SORTEGGIO QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE L’EVENTO

Avremo un appuntamento in chiaro con la diretta sorteggio qualificazioni Mondiali 2026: l’evento infatti verrà trasmesso innanzitutto su Rai Due, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi grazie al sito di Rai Play o alla sua relativa applicazione. Salvo variazioni di palinsesto poi dovrebbe esserci un’alternativa per gli abbonati alla televisione satellitare, qui su Sky Sport Football (numero 203 del decoder) con diretta streaming video garantita dall’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY SORTEGGIO QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

DIRETTA SORTEGGIO QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: INIZIA UNA NUOVA ERA

Dunque la diretta sorteggio qualificazioni Mondiali 2026 avrà dei “buchi” o, per dirla in un altro modo, resterà sospeso fino a quando si giocheranno i quarti di Nations League: dovendo poi affrontare la Final Four, le nazionali che li vinceranno saranno inseriti in un girone da quattro così da dover affrontare due gare in meno, saltando dunque due impegni appunto per giocare la Nations League. L’Italia rientra in questa casistica e oggi sarà dunque inserita, idealmente, in due gironi; per tutto il resto chiaramente, le linee guida della diretta sorteggio qualificazioni Mondiali 2026 riguardano le fasce e la consueta divisione in esse che andranno a formare i gironi.

Qui poi sarà interessante scoprire cosa succederà: il fatto che solo la prima si qualifichi direttamente aggiunge pepe a tutto il contesto, non tutte le nazionali avranno il paracadute della Nations League (per esempio non ce l’ha l’Italia, che nel suo girone è giunta seconda, per differenza reti, alle spalle della Francia) e quindi attenzione a possibili gironi di ferro che possono sempre capitare, soprattutto perché gli ultimi Europei ci hanno consegnato realtà emergenti e sono sempre meno le nazionali “materasso”. Tra poco comunque scopriremo tutto perché a Zurigo si comincerà con le estrazioni…