Antonella Vs Maria Siponta a C’è posta per te/ “Fammi vedere mio padre liberamente”

Antonella chiama C’è posta per te per suo padre Lorenzo. Il rapporto tra questo padre e le sue figlie è reso difficile dalla presenza della seconda compagna dell’uomo, Maria Siponta. “Voglio capire se ce l’ho davvero un padre oppure no. – racconta la donna – Da quando si è sposato con Maria Siponta non ho più un padre. Io posso vederlo, infatti, solo quando lei è d’accordo, possiamo vederlo quasi come se fosse un amante. O lui si ribella a queste regole assurde o questo rapporto così non può continuare!” tuona. Maria Siponta, dunque, si opporrebbe a questo rapporto da lei definito ‘morboso’ tra un padre e le sue figlie che, tuttavia, vivono a molti chilometri di distanza da lui.

Antonella attacca suo padre: “Per colpa di Maria Siponta non ci vediamo mai!”

Entrambi hanno accettato l’invito di Maria De Filippi a C’è posta per te. Antonella allora, dall’altra parte della busta, inizia a parlare: “È difficilissimo parlarti papà, io ho sempre accettato le tue scelte però si è creata una situazione che sia me che mia sorella non possiamo più accettare. Chiamate di nascosto perché a Sipontina non fa piacere, cancellare chiamate, messaggi… se siamo una famiglia lo siamo sempre.” Antonella ne ha anche per Sipontina, così la chiama in studio, accusandola di essere la causa dell’allontanamento da suo padre. A prova di ciò ha mostrato a Maria De Filippi messaggi non proprio carini che Antonella ha ricevuto da Maria Siponta.



