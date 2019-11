Antonello Falqui è morto/ Addio al regista padre del varietà italiano, aveva 94 anni

E’ morto Antonello Falqui, aveva 94 anni ed era il regista da molti considerato il padre del varietà italiano. Se ne andato a suo modo, con quella leggerezza e ironia, che come ricorda il Corriere dello Sera, l’avevano contraddistinto anche in vita. Sulle pagine Facebook e Twitter dello stesso Falqui, è infatti apparso subito dopo il decesso un post in cui si legge: «Sono partito per un lungo lungo lungo viaggio, potete venire a salutarmi lunedì 18 novembre alle 11 alla chiesa di Sant’Eugenio a viale Belle Arti a Roma». Sono a centinaia coloro che hanno mandato messaggi di cordoglio, a cominciare da Fiorello, arrivando fino ad Alessandro Gassman, e di mezzo, tanta gente comune. Dietro a programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana, come ad esempio Studio Uno e Canzonissima, vi erano le abili mani e mente dello stesso Falqui, e il regista ha lanciato nel piccolo schermo gente del calibro di Mina, Walter Chiari, le gemelle Kessler e molti altri ancora.

ANTONELLO FALQUI DICEVA: “IL MUSICHIERE…”

Falqui aveva cominciato a lavorare in Rai nel lontanissimo 1952, dopo aver lasciato la facoltà di giurisprudenza di Roma, affascinato dal mondo del cinema. Dal 1947 al ’49 aveva infatti deciso di frequentare il corso di regia del Centro Sperimentale di Cinematografia, quindi nel 1950 era diventato aiuto regista nell’unico film di Curzio Malaparte. I primi programmi arrivarono nel 1954, inizialmente con i documentari, poi i varietà, leggasi Il musichiere dal 1957 al 1960, di cui Falqui raccontava così: “E’è stato un po’ la riprova delle capacità che ha la televisione di rendere collettivi certi fenomeni. In questo senso era interessante scoprire la dimensione “discreta e domestica” del piccolo schermo, che, senza violare l’intimità della famiglia, introduce nella società nuovi modelli di partecipazione alla comunità. E poi l’italiano rimaneva appagato nel suo “bisogno musicale” che, ironicamente, era espresso nelle forme avvincenti della gara”. Quindi Canzonissima, Studio Uno e Milleluci. Dal 1990 Falqui decise di abbandonare il piccolo schermo, dedicandosi solo sporadicamente all’insegnamento delle regia all’Accademia di belle arti di Macerta, divenendo anche consulente di Einstein Multimedia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA