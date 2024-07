Alessandro e Giorgio Merk Ricordi, chi sono figli Rita Pavone/ “Uno giornalista politico, l’altro musicista…”

Rita Pavone non è solo una cantante di successo, ma anche mamma di due figli: Alessandro e Giorgio Merk Ricordi nati dall’amore e dal matrimonio con il compagno di sempre Teddy Reno. Proprio la cantante di “Cuore” ospite di Mara Venier a Domenica In si è sbottonata parlando della sua famiglia e soffermandosi sui suoi figli di cui è molto fiera. L’artista ha quindi ammesso di essere una mamma fiera dei suoi due ragazzi, entrambi impegnatissimi anche dal punto di vista lavorativo: “Alex è un giornalista politico, lavora in Svizzera alla Rsi e ha intervistato grandi nomi della politica. Giorgio è un musicista straordinario, ha scritto una canzone di Sanremo, scrive cose meravigliose ed è intelligente”. Ma chi sono i figli di Rita Pavone?

Alessandro Merk è il primogenito figlio di Rita Pavone e Teddy Reno nato nel 1969 a Lugano. Oggi lavora come giornalista e vive a Ginevra, ma non è dato sapere di più sul suo conto. Riservato e discreto, Alessandro è riuscito a farsi spazio nel districato mondo dell’informazione affermandosi come giornalista in Svizzera e lavora per la tv locale ed è anche il coordinatore per la redazione della radiotelevisione svizzera. Non solo, durante la sua carriera ha anche lavorato come inviato realizzando diversi servizi per la rivista Modem.

Rita Pavone e i figli Alessandro e Giorgio Merk Ricordi

Dopo Alessandro Merk, Rita Pavone è diventata mamma per una seconda volta di Giorgio nato sempre a Lugano nel 1974. Se il primo figlio ha preferito seguire una strada differente da quella dei genitori, Giorgio ha seguito le orme di mamma e papà diventando un musicista e autore di canzoni essendo un grandissimo appassionato di musica. Proprio Giorgio ha scritto per la mamma Rita Pavone il brano “Niente (Resilienza 74)” che ha segnato il ritorno di Rita Pavone al Festival di Sanremo 2020, il primo di Amadeus.

Per quanto concerne la vita privata sia di Alessandro Merk che di Giorgio non sappiamo se sono fidanzati o sposati; il primogenito non ha nemmeno un profilo social, mentre il secondo è presente su Instagram con un profilo privato seguito da circa 600 followers!

