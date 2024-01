Antonello Fassari e Rita Dalla Chiesa, la verità sul presunto flirt/ “Ecco cos’ha acceso il gossip”

Antonello Fassari e Rita Dalla Chiesa, hanno avuto un flirt? L’attore svela la verità dopo anni

Antonello Fassari ha avuto una storia d’amore con Rita Dalla Chiesa? Nei anni scorsi il gossip si è acceso e per mesi si è parlato di un presunto flirt tra i due. Ma qual ‘è la verità? C’è stato o no un flirt tra i due? Dopo anni di rumors l’attore ha rotto il silenzio in un’intervista rilasciata a DivaeDonna rivelando anche com’è nato il gossip: “Non ho una compagna anche se di tanto in tanto qualche fotografo mi becca per strada con un mia amica, mi ferma e mi dice: ‘Dai Antonello, fame guadagnà sta giornata, abbracciatevi un po’ e più o meno ho capito che non Rita Dalla Chiesa è andata così”

Rita Dalla Chiesa difende Beatrice Luzzi e attacca Perla Vatiero/ "Pessimi messaggi da una ragazzina"

Antonello Fassari ha smentito il flirt con Rita Dalla Chiesa dichiarando che si tratta solo di una cara amica di lunga data. Il gossip è stato acceso da una paparazzata costruita ad arte da alcuni fotografi e da lì non si è più arrestato ma tra i due conduttori non c’è e non c’è mai stata nessuna relazione solo un’importante e bella amicizia che dura tutt’ora. E del resto se si considerano le parole spese da entrambi in questi anni non hanno mai parlato di flirt.

Rita Dalla Chiesa 'tuona’ dopo l’uscita di Beatrice Luzzi dal Grande Fratello 2023/ “Ora solo rispetto!”

Antonello Fassari e la dichiarazione di Rita Dalla Chiesa: “È molto protettivo con me”

Antonello Fassari e Rita Dalla Chiesa si conoscono da anni. Da allora è nata un’amicizia che è finita su tutti i giornali grazie ad alcune paparazzate ambigue e ad una tenera dichiarazione della conduttrice: “Cosa ha in serbo il destino per noi, vedremo. Ci conosciamo da molto tempo. Antonello è molto protettivo con me. La nostra la definirei un’amicizia profonda.”

Rita Dalla Chiesa ed Antonello Fassari hanno anche lavorato fianco al fianco nel 2008. La conduttrice, infatti, era al timone del programma Il Ballo delle debuttanti mentre il noto attore era uno dei giurati. E proprio durante quell’occasione non mancarono parole di stima ed affetto della Dalla Chiesa verso Fassari.

Rita Dalla Chiesa/ “Devo tutto a Silvio Berlusconi, mi mancheranno le telefonate da Arcore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA