Antonello Venditti ‘bacchetta’ Annalisa e Angelina Mango: “Costrette a cambiare dal mercato”/ “Chi decide…”

Sono giorni intensi per milioni di giovani italiani alle prese con la maturità 2024 e, inevitabilmente, buona parte di loro avranno trascorso la notte tra ieri e oggi assaporando uno dei brani più iconici per l’occasione: Notte prima degli esami, di Antonello Venditti. Il cantante, oltre al brano in questione, ha scritto innumerevoli colonne sonore dedicate ad amori, storie di vita e messaggi di ogni genere veicolati da una voce unica nel settore musicale italiano.

Notte prima degli esami di Maturità 2024/ Diretta video, i consigli di Valditara su Prima prova e Orale

Intervistato dal sito Leggo – come riporta Novella 2000 – Antonello Venditti si è lasciato andare ad alcune considerazioni proprio sull’attuale scena musicale con particolare riferimento alle tendenze giovanili e al percorso dei nuovi astri nascenti dell’industria discografica. “Questi giovani sono bravi: io so fare quello che fanno loro, ma loro non sanno fare quello che faccio io. A differenza nostra, loro sono trafitti dalle scadenza, hanno paura di essere dimenticati”.

Antonello Venditti, concerto a Roma oggi 18 giugno 2024/ Scaletta: da Notte prima degli esami a Sara

Antonello Venditti, ‘promozione senza lode’ per Angelina Mango e Annalisa: “Un suono per tutti…”

Nel discorrere a proposito dei giovani talenti della musica italiana, Antonello Venditti ha preso ad esempio – come riporta il portale – due volti iconici del momento: Annalisa e Angelina Mango. Il cantante de “Notte prima degli esami” ha dunque spiegato a Leggo il suo punto di vista su entrambe: “Prendi Annalisa: è una bravissima cantante, ma è stata costretta dal mercato a diventare altro da se stessa. Anche Angelina Mango”. Il cantante, come riporta Novella 2000, ha poi aggiunto: “Interpreti fantastiche e poi c’è qualcuno che decide il suono per tutti”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA