Antonello Venditti/ Video, successo per l’Unplugged Tour 2021: “Teatri pieni!”

Nuovo appuntamento questa sera con Techetechetè, il video juke-box targato Rai all’insegna della nostalgia sulle note dei grandi successi (e personaggi) del passato: e nella puntata in onda tra poco su Rai 1 di questo 30 luglio (ore 20.35) il focus sarà sui “Cantautori” che è anche il titolo dello speciale che Ermanno Labianca dedica ai principali nomi della storia recente della musica leggera nostrana. E dalla breve clip di preview apparsa sui canali social del format che pesca a piene mani dagli sterminati archivi dell’azienda di Viale Mazzini, si intuisce come uno dei protagonisti sarà Antonello Venditti dato che il cantautore romano intona due versi del suo successo “In questo mondo di ladri”.

Antonello Venditti/ "Adolescente solo e bullizzato, ho rischiato il suicidio"

E per Antonello Venditti l’estate in corso significa, come molti altri suoi colleghi, il ritorno a una parvenza quantomeno di normalità con l’attività concertistica dal vivo. E dopo aver lanciato il tour “Unplugged Special 2021”, con una serie di tappe lungo lo stivale, il 72enne cantautore romano (e romanista) si è concesso una pausa nella città natia condividendo un video molto intimo e notturno da una delle sue residenze. Con una diretta Facebook di qualche giorno fa, Venditti salutava idealmente Vigevano, dove si era di recente esibito presso il Castello Sforzesco, e assieme al suo cane (“Un mese senza di me”) dava appuntamento a follower e fan per le successive tappe siciliane. “Voglio ringraziare Roma che mi ha riaccolto, sono a casa” dice Venditti, filmando la quiete della notte capitolina, tra un silenzio irreale nelle strade e la strana impressione di non vedere nessuno in giro.

VENDITTI E IL BULLISMO/ Ci vuole un amico che si faccia carico della nostra debolezza

ANTONELLO VENDITTI, TEATRI PIENI PER IL SUO “UNPLUGGED TOUR” E…

E, come da copione, anche le tappe del suo tour in Trinacria si stanno rivelando un grande successo, nonostante qualche problema logistico che non è stato propriamente preso bene dai fan locali: Venditti avrebbe infatti dovuto esibirsi il 4 e 5 agosto nell’area archeologica delle Cave di Fusa a Campobello di Marzara (Trapani) ma l’organizzazione ha confermato solo la prima delle due date, spiegando che chi avesse acquistato i ticket per il 5 potrà comunque assistere allo show del giorno prima. La motivazione dietro alla scelta non è nota, ma lo stesso cantautore nel sopra citato video in diretta su Facebook aveva detto di essere preoccupato a proposito delle due date ravvicinate durante la tourneé siciliana. Tante le polemiche sui suoi seguitissimi canali social ma…

Antonello Venditti/ “C'è bisogno di amici, di una società che si interessa di te"

… nulla pare scalfire un Venditti versione zen che risponde sempre in modo educato ai propri follower (e a differenza di tanti artisti, anzi trova il tempo e la voglia di farlo) e condivide con loro alcune delle emozioni dei recenti show. E in un periodo in cui permangono le incertezze e le paure legate a una possibile quarta ondata dei contagi, fa comunque impressione vedere un concerto sold-out. “E il Teatro era pieno!” ha scritto nelle ultime ore Venditti sul suo profilo Instagram a proposito del concerto presso il Teatro Antico e postando un video in cui sembra che la pandemia sia solo un lontano ricordo. E pazienza se il pubblico era giustamente seduto e distanziato: la scaletta di Antonello ha ripercorso per intero una lunghissima carriera e non è mancato chi ha cantato a squarciagola alcune delle sue hit…

È il momento del jukebox e tocca ai “CANTAUTORI” nella puntata di Ermanno Labianca.

Ecco un piccolo assaggio di ciò che ascolteremo…

📺 #30luglio, 20:35, @RaiUno pic.twitter.com/4ZH4wV0Bbv — Techetechete’ (@_Techetechete) July 30, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA